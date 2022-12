Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za Pink iz Bakua govorio o aktuelnim političkim temama.

- Imaćemo sutra dovoljno vremena da govorimo o tome, za nas je ovo veoma važna poseta. Imamo istinske prijateljske odnose i to ne od juče, nego mnogo godina unazad. Očekuju nas razgovori po pitanju energetike, preko gasa, do najvažnijih tema iz vojne industrije - rekao je predsednik Srbije.

Predsednik je istakao da delegaciju Srbije očekuju i razgovor u sferi vojne industrije i transferu znanja.

- Nikad nisam zadovoljan, jer sam perfekcionista, vojska je mnogo bolja nego ranije - rekao je Vučić i dodao nije potpuno zadovoljan načinom na koji nam funkcionišu fabrike vojne industrije.

Vučić je istakao da su naša vojska i odbrambeni sistem 10 do 15 puta snažniji nego što je to bio slučaj samo pre 10 godina.

- Kada Turci kažu da će da daju bolje barjaktare Prištini, iako poštujemo predsednika Erdogana, to će svakako uticati na naše odnose. Pritom, nemaju pravo da ih naoružavaju, po Međunarodnom pravu. Do maja ćemo moći da se pohvalimo još nekim moćnim dronovima i drugim letelicama. Naravno da nam je to potrebno, jer bi nas bez toga progutali - rekao je Vučić.

Vučić je ranije danas doputovao u Baku, u dvodnevnu radnu posetu Azerbejdžanu.

Predsednik Vučić će se sutra prvo sastati sa ministrom odbrambene industrije Azerbejdžana, Madatom Gulijevim, a posle toga u Predsedničkoj palati i sa predsednikom Ilhamom Alijevim.

Vučić je istakao da će odluka Turske da daju bolje barjaktare Prištini, uticati na naše odnose iako poštujemo predsednika Erdogana.

- To će svakako uticati na naše odnose. Pritom, nemaju pravo da ih naoružavaju, po međunarodnom pravu - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije najavio da ćemo od maja moći da se pohvalimo značajnim brojem dronova kamikaza i drugih letelica.

- Bez toga, progutali bi nas kao mačka miša. Malo smo krupniji zalogaj da bi nas sada progutali. Gospodin Rode je poznat po antisrpskim izjavama - rekao je Vučić, komentarišući i izjavu nemačkog predstavnika u Prištini da barikade na KiM moraju biti uklonjene do Božića.

Govoreći o situaciji na KiM, predsednik je istakao da umesto odgovora od Kfora, Beograd dobija d različitih političara, a ponajviše od nemačkih.

Za Rodea je Vučić rekao da nemački predstavnik misli da može da određuje kakav se pasulj jede u Mitrovici, a kakav ne sme u zubinom Potoku.

- To je pretnja srpskom narodu - kazao je Vučić i podsetio da Rode nije rekao ništa o neformiranju ZSO:

Zar vam nije bilo lakše da utičete na formiranje ZSO, zar vam nije bilo lakše da utičete da za ovih 12 dana porodica vidi Dejana Pantića. Zar vam nije bilo lakše da ih naterate da formiraju ZSO, zar nije lakše da saznate posle toliko dana gde je Dejan Pantić ili za kakve je to zločine optužen Slađan Trajković? Znate li da se protiv 99 osoba u Štrpcu vode postupci za podrivanje poretka, da se proganjaju ljudi jer okače srpsku zastavu? A zašto pominjete ubijanje? Zašto pretite žrtvama? Zašto razmišljate o tome kako i koliko Srba da pobijete jer vam životi Srba ne vrede ništa? Zar vam nije bilo lakše da pokažete malo dobro volje prema srpskom narodu, umesto što im pretite. Znate li da su Svetog Nikolu slavili na barikadama, gde su donosili pastrmke i prebranac. A želite da sve rešite do svog Božića, da biste mogli da uživate.

Vučić kaže da je zna da neko podržava Kurtija u ludačkim potezima.

- Mora neko da vas gura, jer ne postoje ljudi koji bi bili toliko neuravnoteženi. E, sad nam je sve jasno. Ja bih bio uz Srbe na KiM, ali nisam siguran koliko bi im to dobra donelo zbog izjava koje bih dao, a oni treba da ostanu da žive dole sa Albancima. Oni danas govore o barikadama kao o nečemu strašnom kao što su govorili o onom našem vozu. Tu nema nikakvih principa, mi ćemo nastaviti da razgovaramo. Sada je sasvim sigurno svima jasno da Kurti nije sam. Mi smo naspram njih mali i slabi, ali kada čuvate slobodu i svoje ognjište onda vam je snaga mnogo veća - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da je bolje bolje 1000 godina da razgovaramo, nego jedan dan da ratujemo.

- Ljude ne zanima više mišljenje opozicije, ni ovi desni ni ovi levi, vide ljudi da ih ne zanimaju interesi države. Važno je da je naš narod ujedinjen. To vam je kao kad nasilni otac dođe kući s posla pa prvo nasrne na ženu, a onda i na decu, jer šefovima ne sme ništa da kaže. Tako i ovi sa KiM, ne smeju strancima ništa da kažu pa napadaju i kriminalizuju Srpsku listu - dodao je Vučić

