Srbi na barikadama svojim dostojanstvenim ponašanjem pomažu Beogradu da pokuša da na diplomatski način dođe do nekog rešenja ove situacije, rekla je za NOVO JUTRO TV PINK premijerka Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je uputila veliki pozdrav našem narodu na Kosovu i Metohiji, zato što se, kako kaže, dostojanstveno bore i ne nasedaju na provokacije, čime, dodaje, pomažu i Beogradu da svim diplomatskim sredstvima pokušaju da se izbore za mir i za osnovna ljudska prava Srba na KiM.

- Tu se ne govori sada o nekim širim pravima. Oni zaista traže samo minimum minimuma, bazična ljudska prava. Imate Dejana Pantića koje danas, evo 12 dan u pritvoru, a koji je, realno je reći, kidnapovan, zato što ne postoji drugi naziv i drugačija definicija za ono što je njemu učinjeno – rekla je Brnabić.

Kako kaže, misija EULEKS-a na KiM je upravo tamo da bi obezbeđivala vladavinu prava i neka osnovna ljudska prava.

- Imate šefa misije EULEKS-a koji je 15. decembra rekao da ne zna gde je on. Ne znaju ni da li je primio lekove, rekli su da ne znaju ništa o njemu, pri tom je to njima sve u redu – rekla je Brnabić.

Ističe da je ta teritorija pod međunarodnim nadzorom, a niko se, kako dodaje, ne nađe da kaže kako to nije normalno.

- A na sve to imamo brutalne i bezobrazne izjave nemačkog ambasadora na KiM, koji nam šalje jučerašnjim intervjuom bar pet važnih poruka. Prva je da su barikade nelegalne. Nelegalno je to što Srbi traže implementaciju Briselskog sporazuma i Zajednicu srpskih opština. Druga poruka je da se one moraju ukloniti jer dolazi Božić. Ne razumem zašto? Prošao je i Sveti Nikola koji je mnogim Srbima jednako važan, pa se ništa nije promenilo – rekla je Brnabić.

Kako kaže, njemu je važan njegov Božić, da bi on mogao da ode kući da malo odmori, pa mu smetaju barikade. Dodaje, njih ne zanima to zbog čega su barikade i gde su ti svi naši uhapšeni ljudi.

- Sledeća poruka koju sam čula jeste ta da je zahtev, kako oni kažu, zahtev Aleksandra Vučića, iako Vlada stoji jednoglasno iza njega, za povratak srpskih snaga na KiM, apsolutno apsurdan i neprihvatljiv. Dakle, na taj zahtev treba da odgovori KFOR koji se nije izjasnio, ali zato nemački ambasador kaže da je neprihvatljiv. Ko je on da se javlja da govori o tome šta je u skladu ili nije u vezi sa Rezolucijom 1244 – rekla je Brnabić.

Ističe da oni na sebe preuzimaju i ulogu KFOR-a i Saveta UN.

Kako kaže, neka pročita Rezoluciju 1244 pa onda neka priča to tome šta je apsurdno i neprihvatljivo.

- Četvrta poruka koju nam je dao ambasador Nemačke juče jeste da ZSO mora biti u skladu sa ustavom Kosova. Ako je nešto u skladu sa ustavom Kosova, zašto onda pregovaramo o tome? Ne, i oni znaju da u skladu sa Briselskim sporazumom to nije tako – rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da oni ponovo ulaze u ulogu koju im niko nije dao.

- Peta poruka je da podržavaju Prištinu. Oni su rekli da Nemačka u potpunosti stoji uz Prištinu po svim stavkama – rekla je Brnabić.

Kako kaže, svi smo pričali koliko je Aljbin Kurti lud i neuračunjiv, i dodaje da je samo Aleksandar Vučić govorio, da jeste, ali da ne bi isključio da on za to takvo bahato ponašanje ima punu podršku nekoga i nečija leđa.

- Sada se ispostavilo da je bio u pravu. Sve ovo što se dešavalo od hapšenja Dejana Pantića, od Kurtijeve izjave u sred Berlina da za Prištinu ne postoji Briselski sporazum, na šta Nemačka nije reagovala. Sada vidimo da je ovo nemačka politika i da su uz Kurtija i da on ima ozbiljna leđa Nemačke – rekla je Brnabić.

