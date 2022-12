'ANALIZIRAMO ZAHTEV' Oglasio se Kfor o vraćanju srpskih bezbednosnih snaga na Kosovo

Iz Kfora dalje navode da će nastaviti "da pružaju bezbedno okruženje i slobodu kretanja koja podstiče produktivan dijalog, dajući liderima mogućnost da kreiraju dugoročna, održiva rešenja, za dobrobit svih zajednica koje žive na Kosovu".

"Misija Kfora koju vodi NATO sastoji se od više od 3.700 pripadnika osoblja iz 27 zemalja – uključujući NATO saveznike i partnere posvećene obezbeđivanju bezbednog, bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu, u skladu sa mandatom zasnovanim na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. Kao takva, uloga Kfora i dalje je fundamentalna za trajnu bezbednost širom Kosova i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana", piše u saopštenju.

Kako je istaknuto, Kfor je nedavno "pojačao prisustvo trupa na Jarinju iz preventivnih bezbednosnih razloga".

"To se pokazalo kao izuzetno uspešna aktivnost, u velikoj meri zahvaljujući produktivnoj i zahvalnoj saradnji Vlade Crne Gore, načelniku srpskog Generalštaba, institucija na Kosovu, misije vladavine prava koju predvodi EU Euleksu i Kforu. Povećanje prisustva trupa je bilo neophodno, imajući u vidu nedavne izveštaje o navodnom mogućem prisustvu organizovanih kriminalnih grupa u okviru demonstracija", navode iz Kancelarije za odnose sa javnošću Kfora.

Dalje se ističe da "Kfor redovno izvodi vežbe, osmišljene da testiraju sposobnosti i održavaju neophodan nivo operativne spremnosti neophodan za nastavak ispunjavanja dužnosti snaga".

During the last days, the #NATO-led #KFOR mission conducted a series of exercises in northern #Kosovo to test its capabilities to continue ensuring a safe and secure environment and freedom of movement.



