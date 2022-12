'SUOČAVAMO SE SA VELIKIM BEZOBRAZLUKOM!' Vučić: Kada dotera cara do duvara, više nemate šta (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu iz Bakua i podelio snimke svoje posete Azerbejdžanu.

– Mi se suočavamo sa velikim bezobrazlukom koji dolazi spolja od pojedinih zapadnih sila, koje kažu “pa vratite se u institucije”. Prvo vi oformite ZSO, jer je to prva obaveza po Briselskom sporazumju, pa onda tražite od Srba da to urade. Nemojte da vam pričam kroz kakvu dramu prolazi porodica Pantić, Adžić, Trajković i mnoge druge srpske porodice – rekao je predsednik i dodao:

– Dakle, prolaze kroz najdramatičniji deo svog života, hteli bi da ostanu i budu svoj na svome. To vam govori i kakav je odnos prema Srbima, kakav je odnos prema Srbiji. Nije apsurdno da budu alabnske trupe, hrvatske trupe., nemačke trupe na srpskoj svetoj zemlji, ali je apsurdno da budu srpske trupe. I vi nas smrtno ozbiljno ubeđujte u to da nas ne bi rušili sa vlasti. Ma, rušite koga hoćete s vlasti, radite šta god hoćete. Znate, kada dotera cara do duvara više nemate šta – poručio je predsednik Vučić.

Autor: