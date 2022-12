MILOVANOVIĆ POVODOM DEŠAVANJA NA KiM ZA PINK: Kada vam Ana Brnabić kaže da smo na ivici RATNOG SUKOBA - to se mora shvatiti ozbiljno!

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović kaže da je trenutna agenda EU takva, da oni stvari rešavaju u svom dvorištu sa partnerima sa Zapada.

- Dobijamo izjave, gde nemački zvaničnici ne znaju šta pišu o Rezoluciji 12 44. Imate ljude koji to pokušavaju da izmene, okrenuli su priču da ne priznaju nikakve sporazume... Čak ni taj Briselski, za koji se govorilo da je užasan za Srbe... Pa ako je toliko loš, što ga se Kurti ne pridržava? - priča Milovanović.

Sada imamo inverziju svega što se dešava na terenu, dvostruke standarde, brutalne laži, na koje niko ne reaguje. Kurtija, dodaje Milovanović niko ne može da obuzda.

- Kada vam Brnabić kaže da smo na ivici ratnog sukoba, to mora da se shvati ozbiljno - dodao je Milovanović i dodaje:

- Кrovna situacija je ta, da Nemačka posle 10 godina nesposobnosti, pokušava da povrati moć, naspram Amerike, koja je sada tu vodeća po potanju situacije na Kosovu. Imali smo u martu naoružavanje lažne vojske od strane Britanije, sa protivoklopnim sredstvima, i sve to kršenjem 1244. Sada se to naoružanje čeka iz Turske... Prosto, sve čega se mi držimo jeste Međunarodno pravo, a sada se sve to suspenduje.

Veljko Nestorović sa portala Kosovo online kaže da je situacija na Kosovu trenutno izuzetno teška. Albanci su, kako je dodao, razradili plan gde su najavili žrtve sa obe strane.

- Kurti je nezadovoljan ulogom koju je imao 1998. i 1999. godine, i zato radi sve što radi - priča Nestorović.

Ono što zabrinjava je najava nabavke dronova, helikoptera od strane Turske, naveo je Nestorović.

- Postavlja se pitanje da li KFOR kontroliše situaciju. Rekli su da zbog barikada ništa ne može da se sazna o Pantiću. Pa ljudi, imamo telefone, ne brane to barikade - naveo je on.

Bliži smo incidentu, nego rešavanju ove deeskalacije, kaže Nestorović.

