Radojević: Protest zbog pretnji Kurtija da će barikade biti uklonjene uz žrtve

Veliki protest Srba na severu Kosova i Metohije najavljen je za danas u 12 sati, a bivši gradonačelnik Severne Mitrovice i član Kriznig štaba Milan Radojević izjavio je da su povod tog skupa najnovije pretnje od strane ministara unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjal Svečlja i premijera Aljbina Kurtija, koji je rekao da barikade mogu da se uklone uz žrtve.

"To je najnovija pretnja koju dobijamo od njih. Danas želimo da pokažemo lica naših lekara profesora, medicinskih sestara, tehbičara, majki i očeva na koji Kurti želi da udari i da na taj način likvidira prilikom uklanjanja barikada", rekao je on za Javni servis. Ocenio je te pretnje kao veoma ozbiljne, rekavši da neki političari ne bi smeli tako nešto da pomisle, a kamo li izgovore. Poručio je da Srbi, na današnjem skupu, samo žele da pokažu svoja lica, za šta se bore i šta čuvaju. "Ovim barikadama na Severu KiM ne branimo samo život na severu KiM, već branimo pravo Srba na povratk, pravo SPC za povraćaj zemlje manastira Visoki Dečani, prava Srba na ćirilicu, pismo i jezik, branimo prava svih Srba na Kim", naveo je Radojević. Na pitanje novinara da li su barikade bile nužne, Radojević je istakao da je da je do tako nečega moralo doći, jer su Srbi na KiM iscrpeli svemogućnosti političkog ili institucijonalnog dijaloga, koje su, dodaje, vodili dok smo bili u institucijama. Naglasio je da je srpska strana sve probala i da je u poslednjih nekoliko meseci upozoravala predstavnike međunarodne zajednice da su potezi koje vuče Priština neizdrživi i da će, ukoliko se nastave, dovesti do barikada i protesta. "Na poslednjem sastanku sa Eskobarom u prostorijama Opštine Severne Mitrovice jasno samo naglasili da ukoliko se nastavi sa jednostranim potezima Prištine to će biti poslednji sastanak koji će se održati u toj zgradi, ne zato što neko od nas to želi, nego zato što su to iznuđeni potezi i narod to više ne može da trpi", podsetio je Radojević. Prema njegovim rečima do barikada i protesta su dovela najnovija hapšenja Srba, nove baze postavljene na severu KiM, uzurpiranje privatnog zemljišta... Kazao je da su to sve stvari preko kojih ne može da se pređe i da su barikade bile iznuđen potez. "Barikade nisu uperene ni protv Prištine niti protiv Albanaca, one su isključivo odbrambeni mehanizam za Srbe na severu KiM", kazao je Radojević. Naglasio je da su zahtevi srpske strane jasni i da traže oslobađanje uhapšenih sugrađana, ukidanje spiskova na kojima se nalaze Srbi za navodno rušenje ustavnog poretka tzv. Kosova, ali i povlačenje svih specijalnih jedinica sa severa KiM, te gašenje četiri novoformirane baze na uzurpiranom zemljištu. Takođe, dodao je i da srpska strane želi da se poštuju postojeći sporazumi i da u opštinama u kojima žive imaju prava, sigurnost i mogućnost da uređuju svoj život. Kazao je da sada kada su Srbi izašli na barikade i ulice, nema nazad ističući da su naši građani mirni i da su jedini naorižani pripadnici albanske strane. "Danas će se okupiti veliki broj Srba koji će dati podršku ljudima na barikadama koji danonoćno brane naše pravo na život i opstanak na ovim prostorima", ponovio je Radojević.