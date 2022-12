PETKOVIĆ: Kurti lično na spisak za hapšenje stavio Vučićevog sina i brata, predsednik Srbije ne dira ničiju porodicu (VIDEO)

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je kosovski premijer Aljbin Kurti lično sastavljao spisak za hapšenje porodice predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srba sa Kosova, dok, kako je dodao, Vučić nikada ničiju porodicu nije dirao.

"Spisak za hapšenje najviđenijih Srba i članova najuže porodice predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je objavio Armend Muja visoki funkcioner Samoopredeljenja, lično je sastavljao Aljbin Kurti i to svi dobro znaju i u Prištini, i u međunarodnoj zajednici, kao što to dobro zna i Vučić. Kada neko sastavlja spisak za hapšenje Srba samo zato što imaju srpsko ime i prezime, kada se na tom spisku nalaze brat i sin predsednika Vučića, jasno je sa kim imamo posla i to vrlo dobro zna i sam Vučić", rekao je Petković.

On je istakao da predsednik Srbije ne dira ničiju porodicu i da će znati da zaštiti Srbe sa Kosova.

"Za razliku od Kurtija koji bi da hapsi celu porodicu Vučić, naš predsednik ne želi da se bavi porodicom Aljbina Kurtija niti da dira bilo čiju porodicu, jer je porodica svetinja, u to se ne dira i to mora da nauči Aljbin Kurti. Ali zato će sa druge strane Vučić znati i umeti da zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji", naveo je Petković.

Naglasio je da objavljenim spiskom Kurti ugrožava bezbednost članovima porodice Vučić.

"Spisak koji se pojavio je crtanje mete na čelo i Andreju i Danilu Vučiću. To je direktno ugrožavanje bezbednosti članova porodice predsednika Vučića. Zašto to rade u Prištini i šta stoji iza toga? Spisak je najbolji pokazatelj koliko su opravdani svi strahovi Srba na Kosovu i Metohiji i njihovi zahtevi kada traže da se povuku sve liste za hapšenje, jer one postoje. Za razliku od onoga što smo mogli da pročitamo u neveštom i nemuštom saopštenju Dželjalja Svečlje da takve liste ne postoje. Šta je onda ovo što se pojavilo juče, na osnovu čega su uhapsili Miljana Adžića? Pa na osnovu tih lista", konstatovao je Petković.

Dodao je da Srbi na barikadama brane svoje živote i dodao da su njihovi zahtevi opravdani.

"Pokazaću vam poziv na saslušanje upućen Goranu Rakiću u junu ove godine, samo zato što je i on bio na toj listi gde su i mnogi drugi Srbi, samo zato što su bili na barikadama. Dakle, te liste postoje i zato su Srbi na barikadama, jer brane svoje živote. Naravno pored tog zahteva, postoje i drugi zahtevi koji se odnose na to da se uhapšeni oslobode, ali i da se Kosovska policija sa dugim cevima i oklopnim vozilima povuče sa severa Kosova i da Kfor garanuje da se oni neće vraćati na sever, jer tamo nemaju šta da traže", zaključio je Petković.

