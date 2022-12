NEMAČKI DOKUMENTI OTKRIVAJU: Franjo Tuđman je 1991. godine želeo da pregovara sa Srbijom o podeli Bosne i Hercegovine! (FOTO)

Između ostalog, dokumenti otkrivaju da je Franjo Tuđman već na prvom susretu Helmuta Kola i njegovog ministra inostranih poslova Hansa-Ditriha Genšera branio odvajanje Bosne i Hercegovine.

Martens ističe da je Tuđman mesecima preko raznih predsednika pokušavao da dođe do Kola.

Tada se u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke raspravljalo o tome da li Tuđmana uopšte treba dočekati u poseti ili će ubrzati proces raspada Jugoslavije, što Nemačka tada nije želela.

Na kraju je odlučeno da se ipak prihvati Tuđmani, jer je Hrvatska u jugoslovenskoj krizi postajala sve značajnija, dok su savezne institucije gubile vlast.

Dodatni argument za Kolov susret sa Tuđmanom bila je činjenica da su ga u maju 1991. ugostili italijanski premijer Đulio Andreoti i predsednik Frančesko Kosiga, kako Nemci ne bi bili ti koji će praviti presedan.

Novinar Franfuter algemajne cajtunga kaže da su Nemci odlučili da Tuđmanu pripreme najmanji mogući protokol. Nije bilo crvenog tepiha, počasne garde ili hrvatskih zastava. Bilo je uobičajeno da posetioci spavaju u rezidenciji nemačke vlade, ali Tuđmanu nije ponuđeno, već je spavao u hotelu.

Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke je istaklo da Tuđmanov susret sa Kolom ne treba tumačiti kao priznanje nezavisnosti Hrvatske.

Ambasada Nemačke u Beogradu pripremila je Tuđmanovu biografiju i psihološki profil. Iz transkripata intervjua koje su pripremili Nemci jasno se vidi da Nemačka ni u kom slučaju nije bila čvrsta pristalica hrvatske nezavisnosti u leto 1991. godine, ali je ipak radila na očuvanju Jugoslavije, kaže Martens pozivajući se na zvanične dokumente.

Genšer je, pak, pripremio saopštenje u kojem je Tuđmana obavestio da Nemačka nikada neće podržati podelu Bosne i Hercegovine, jer su strani mediji, uključujući i Franfuter algemajne cajtung, već pisali o Tuđmanovoj fiks ideji.

