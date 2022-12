MILOVANOVIĆ O KURTIJEVOM SPISKU PLANIRANIH HAPŠENJA: PRESEDAN! Ovo je nastavak otvorenog lova na Srbe!

U 'Novom vikend jutru' kod voditeljke Jovane Jeremić eminentni stručnjaci govorili su o najnovijim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Sagovornici televizije Pink, dotakli su se spiska, koji je procurio u javnost, a na kom se, kako mediji prenose, nalaze imena ljudi za koje Aljbin Kurti planira hapšenje.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa istakao je da je mnogima neprijatno zbog pomenutog spiska, ali da ima i onih kojima to nije strano, jer je u pitanju nova kriminalizacija Srbije.

- Kurti bi verovatno stavio i Vučićevog oca, ali to nisu uradili jer je stariji. Kurti sprovodi stvari koje mnogi na Zapadu odobravaju. Pravi se predsedan, gde se diže lestvica, i bez jedenog dokaza se proglašava lov na predsednikovu porodicu - kaže Milovanović.

U ovom ratu čiji smo svedoci, ne juri se žena, ili ćerka od zelenskog, a kod nas se crtaju mete porodici legalno izabranog predsednika, kaže on.

- Ovo je nastavak otvorenog lova na Srbe - priča Milovanović.

Nebojša Krstić, markentiški stručnjak kaže da kada Vučić čuva srpski Ustav, čuva i međunarodno pravo, a to je najbolnija stvar za one koji se sada pozovaju na isto, jer im treba zbog Ukrajine.

- To doprinosi povećanju stepena histerije prema Srbiji. Spisak je za mene šokantan, on predstavlja Srbe sa Kosova, plus Vučića i njegovu familiju što dodatno šokira. Tu su, ne samo ljudi političari sa KiM, već i ljudi koji nemaju veze sa politikom. Oni se nigde u civilizovanom svetu ne koriste i zloupotrebljavaju. Mislim na Vučićevog sina i brata - rekao je on.

Spisak je pušten u momentu kada tvrde da nema spiskova, i svako može da vidi da to što oni zvanično govore, jeste laž, priča Krstić.

- To je i spiska za odstrel, i ozbiljna pretnja. Direktna pretnja predsedniku Vučiću. To je do te mere odvratno, ne služe se političkim jezikom - rekao je Krstić.

Božidar Boža Spasić, bivši pripadnik Službe državne bezbednosti dodao je da je javnost primetila da je kod Vučića poslednjih nedelja došlo do promene stava, koji je ispravan, i njegova strategija je odlična.

- Po mojoj veri, Vučić šalje odlične poruke. Nikome nije do rata, neće ga biti... Poručio je da Evropa, kada se sve sabere, i ovi koji su uz Kurtija, oni shvataju da Srbija više nije "klinac" - priča Spasić.

Mi imamo oružje koje oni nemaju, naoružani smo dobro, dodao je.

Autor: