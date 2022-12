BRNABIĆ OČITALA LEKCIJU NEMAČKOM DIPLOMATI: Da li uošte znate zašto se Srbi bune?

- Dragi Išingere, znate li uopšte zašto se Srbi bune? Njihove molbe su: 1) implementirati Briselski sporazum (potpisan 2013!); 2) osnovna vladavina prava (da se ne hapse po volji i drže kao taoci čak i bez kontakta sa porodicom). Da li je previše to tražiti? Protivno vrednostima EU? - upitala je premijerka.

Dear @ischinger, do you even know why Serbs are protesting? Their pleas: 1) implement the Brussels Agreement (signed in 2013!); 2) basic rule of law (not to be arrested at will & kept hostage without even a contact with their families). Too much to ask for? Contrary to EU values? https://t.co/8iMlPzTZWU