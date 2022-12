VUČEVIĆ: Prištinski policajci ušli u Leposavić i zamenili ljudstvo u stanici

Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je prištinska policija ušla sinoć u Leposavić, i uz pomoć KFOR, izvršila zamenu ljudstva u policijskoj stanici Leposavić.

Vučević je naveo je jutros dobio podatak da je deo specijalne policije prebačen iz baze Uroševac u Kosovsku Mitrovicu, i da je reč o grupi od 35 policajaca.

- Došlo je do smene pripadnika kosovske policije u Lesoviću. Ekipa koje je ranije bila pod kontrolom Prištine je zamenjena sa novim ljudstvom. Došlo je do smene ljudstva, a to ljudstvo došlo je uz podršku i sa transporterima KFOR-a. To je i KFOR potvrdio. Nije činjenica koja je prijatna za nas, ali je moramo biti svesni - rekao je Vučević.

On ističe da ima stalnih pomeranja i konfigurisanja kosovskih jedinica po terenu.

- Oni imaju više jedinica, tako da je vrlo teško definisati da li su to ROSU, operativne ili interventne jedinice, različito ih konfigurišu. Već dve nedelje situacija je napeta i te tenzije su tako dramatične da bukvalno šibica može sve da zapali - upozorio je ministar odbrane.

Autor: