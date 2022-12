Šta će vam DUGE CEVI u Leposaviću osim ako ne planirate REALIZACIJU 'SPISKA ZA ODSTREL'? Vučićević: Izostanak reakcije EU strašno licemerje

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević ističe da je EU još jednom pokazala licemerje jer nije reagovala na spisak "za odstrel" koji je napravio visoki funkcioner Kurtijeve stranke.

- Priština samo hoće da hapsi. Zbog čega? Ni zbog čega kao što i hapse sve Srbe na KiM. Zašto su uhapsili Pantića? Zašto su uhapsili Trajkovića? Zašto su Petroviću u Velikoj Hoči zaplenili svo vino i uništili porodičnu firmu? Zato što su Srbi. Tako je i sa spiskom za odstrel - istakao je Vučićević.

Kako je rekao, gostujuću u Novom jutru kod Jovane Jeremić, iz istog razloga su na spisak za odsetrel stavili i Vučićevog brata i sina.

- To rade visoki funkcioneri vladajuće stranke u Prištini. Jeste li primetili da je bilo ko iz Evrope to osudio? Zamislite da je bilo obratno, da je to uradio neko iz Beograda. Zašto se ovde ćuti? Zato što je na delu strašno licemerje - dodao je Vučićević.

Kako je moguće da to nije tema? Da se preko toga prelazi? Da nema reakcije iz EU? Imate očiglednu, uz pomoć EU i zapadnog vojnog saveza, prevaru i provokaciju Srba i pripremu čini mi se velikog zla.

- Šta će vam duge cevi i snajperske puške u Leposaviću osim ako niste rešili da realizujete te spiskove? - pita se Vučićević i podsetio da je Kurti prošle nedelje rekao da se barikade ne mogu ukloniti bez ljudskih žrtava, te da je on spreman da plati tu cenu.

Kako kaže, niko iz međunarodne zajednice nije osudio ni to što je Kurti otvoreno rekao da je spreman za rat.

