ŠEŠELJ O OPAKIM NAMERAMA PRIŠTINE: Situacija je neizvesna, Kurti je potpuno lud

Na Kosovu i Metohiji je potrebno izbeći oružani sukob, izjavio je predsednik SRS Vojislav Šešelj.

- Situacija na Kosovu i Metohiji je neizvesna. Amerikanci nastavljaju da daju izjave kako se mora formirati Zajednica srpskih opština (ZSO). Sad se pitam koliko su Amerikacnci iskreno za održanje mira. Da li im je cilj oružani konflikt ili ne. Oni verbalno ponavljaju da su protiv oružanog koflikta. I mi smo protiv oružanog konflikta, ali ne može se dirati u egzistencijalna prava Srba koji tamo žive - izjavio je Šešelj za Tanjug.

Lider radikala je objasnio da Srbija ne može sedeti skrštenih ruku ukoliko Albanci oružjem napadnu Srbe.Predsednik SRS je istakao da Aljbin Kurti nije uračunljiv.

- Ja mislim da Kurti nije normalan čovek. On je potpuno lud, evo sad preti Vučićevoj rodbini, bratu Andreju i sinu Danilu. Dotle je to došlo. On hoće oružani sukob i zato Zapad treba da ga skloni sa te funkcije, kao što ga je jednom već sklonio, da dođe neko normalan na to mesto, da se traži ispravno rešenje. Nema sporazuma bez kompromisa, a kompromis ne može biti da Srbi daju sve, a Albanci da dobiju sve. Moramo se naći otprilike na pola puta - rekao je Vojislav Šešelj i predložio najširu autonomiju za Albance, ali da Kosovo i Metohija ostanu u sastavu Srbije.

