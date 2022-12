OGLASIO SE MARKO ĐURIĆ POVODOM ZAPRANE PATRIJARHU PORFIRIJU DA ODE NA KOSOVO: Ovo je samo vrh ledenog brega u zlostavljanju srpske zajednice

- Tužna vest na Božić. Kosovske vlasti zabranile su Njegovoj svetosti Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve da poseti sedište Srpske crkve u Peći. Iako je šokantno, ovo je samo vrh ledenog brega u zlostavljanju srpske zajednice - napisao je Đurić.

Sad news on Christmas Day.



Kosovo* authorities banned His Holiness Patriarch of the Serbian Orthodox Church to visit the seat of the Serbian church in Pec.



Although shocking, this is but the tip of the iceberg of abuse against the Serbian community.