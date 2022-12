Za predsednika OO SNS Mali Zvornik jednoglasno ponovo izabran Zoran Jevtić

Na izbornoj Skupštini Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Mali Zvornik održanoj u Malom Zvorniku u ponedeljak, 26. decembra, Zoran Jevtić ponovo je izabran za predsednika OO SNS Mali Zvornik.

Na čelnu funkciju OO SNS Mali Zvornik Jevtić je izabran jednoglasno, sa 39 glasova za, od strane prisutnih delegata, glasanjem koje je bilo javno.Izborna skupština OO SNS Mali Zvornik održana je u prisustvu člana Predsedništva Srpske napredne stranke i koordinatora za Mačvansko – Kolubarski okrug, Branislava Malovića, člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Jovana Milutinovića i člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke i koordinatora za Mačvanski okrug Željka Marjanovića.

Nakon izbora, Jevtić je zahvalio delegatima Srpske napredne stranke na poverenju koje su mu ukazali izbaravši ga ponovo za predsednika Opštinskog odbora SNS-a i istakao da je to za njega velika čast, ali i odgovornost i obaveza da ubuduće radi još posvećenije i bolje.

„Za mene je to pre svega velika čast i znak da prepoznajete i cenite rad i rezultate ostvarene u proteklom periodu, ali i ogromna odgovornost i obaveza da u vremenu svakodnevnih izazova načinimo odgovarajuće korake i ostvarimo nove, bolje rezultate. Ono što predstavlja oklakšavajuću okolnost je činjenica da imamo jasno trasiran put i politiku koju sledimo, a to je politika za koju se zalaže predsednik Aleksandar Vučić, boreći se za stabilnu, razvijenu i jaku Srbiju“, rekao je Jevtić.

On je istakao da je zahvaljujući dosadašnjem radu, članstvo Srpske napredne stranke u Malom Zvorniku sve masovnije, a rezultati na izborima iznad proseka, te da će i ubuduće u svom radu težiti tome.

Delegatima na Izbornoj skupštini OO SNS u Malom Zvorniku obratio se i član Predsedništva Srpske napredne stranke i koordinator za Mačvansko – Kolubarski okrug, Branislav Malović, čestitajući predsedniku OO SNS Mali Zvornik, Zoranu Jevtiću, na reizboru.