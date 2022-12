Grenel zagrmeo: "Kurti, odmah pusti srpske zarobljenike, nasilje na Kosovu je neprihvatljivo"

On je na svom Tviter nalogu napisao da šef američke diplomatije Entoni Blinken mora da zahteva od premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da oslobodi srpske zatvorenike.

- Najnovije nasilje na Kosovu je neprihvatljivo. Aljbin Kurti nastavlja svoje jednostrane akcije na severu kršeći međunarodne sporazume - Entoni Blinken mora zahtevati od Kurtija da oslobodi srpske zatvorenike, uzdrži se od hapšenja mirnih demonstranata i prestane sa slanjem specijalaca na Sever – dok istovremeno zahtevaju uklanjanje barikada - rekao je on.

The latest violence in Kosovo is unacceptable. @albinkurti continues his unilateral actions in the North in violation of international agreements - @ABlinken must demand:



Kurti release the Serbian prisoners and refrain from arresting peaceful protesters, and…