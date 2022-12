Rajić: Izbacivanje Rusije iz Saveta bezbednosti otežalo bi poziciju Srbije

Izbacivanjem Rusije iz Saveta bezbednosti pozicija Srbije bila ni oslabljena, jer Rusija svojim vetom sprečava ulazak Kosova u UN, rekao je Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost.

Izbacivanje Rusije iz Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija već mesecima je preteći scenario koji je Ukrajina upravo ugurala u zvanične tokove. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba najavio je da će Ukrajina zvanično u UN pokrenuti pitanje isključenja Rusije iz Saveta bezbednosti UN.

On je rekao da je uveren da, posle poraza Rusije u ratu koji je pokrenula, pitanje njene budućnosti više neće biti tabu tema za svetsku diplomatiju. Mnogo je pak principijelnih i proceduralnih prepreka koje mogu da osujete nameru Ukrajine i njenih saveznika, a ukoliko ipak u ovome uspeju, sagovornici Kurira upozoravaju da će to izazvati globalne tektonske poremećaje, podele dublje čak i od hladnoratovskih i doneće znatno oslabljenu poziciju Srbije u borbi za Kosovo.

Između ostalog, time bi bila dosta olakšana izmena Rezolucije 1244 SB i donošenje nove.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost podseća da je Moskva svojim vetom u SB do sada predstavljala branu za proboj Kosova u UN.

"Ukoliko bi došlo do toga, naša pozicija bi bila oslabljena, jer Rusija svojim vetom sprečava ulazak Kosova u UN. Ipak, ne verujem da ova inicijativa ima izgleda na uspeh. U slučaju da uspeju da izbace Rusiju, UN bi verovatno ličile na UN iz vremena kada je Tajpej, a ne Peking, predstavljao Kinu. Ali ponavljam, mislim da isključenje Rusije iz UN nije realan scenario", ocenjuje Rajić.

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić rekla je da će uloga Kine u svemu tome biti velika.

"Ako se poštuju Povelja UN i ustaljene procedure, članstvo Rusije u UN i SB ne može da bude dovedeno u pitanje, a stalne članice SB mogu da blokiraju takve odluke. Ali, ukoliko se to ipak desi, odnosno ako Kina ne bude blokirala takav predlog ili bude uzdržana, to bi bio kraj sveta kakav poznajemo i nova podela, mnogo dublja od Hladnog rata. Za Srbiju bi to značilo gubljenje saveznika u Savetu bezbednosti i kraj politike balansiranja kakvu Srbija vodi od početka ovog veka. Sigurno je da predsednik Vučić nije govorio napamet kad je nekoliko puta govorio o pokušajima izbacivanja Rusije iz SB", kaže Grubješić.

