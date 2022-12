Petković:Znamo šta Priština priprema,učinićemo sve da zaštitimo naš narod na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da službe države Srbije rade svoj posao na najbolji mogući, da Beograd zna šta sve Priština planira i priprema i da će učiniti sve da zaštiti srpski narod na KiM.

"Mi smo spremni da sačuvamo mir, ali i da odgovorimo na svaku vrstu pretnje koja dolazi od Prištine", izjavio je Petković. Istakao je da se pogrom i "Oluja" neće ponoviti, da naš narod treba da zna da iza sebe ima državu Srbiju, koja je spremna da zaštiti živote svojih ljudi. Petković je rekao da srpski narod nikoga ne napada, da ne želimo sukobe, a da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti želi da napadne goloruki srpski narod. "Mi smo spremni da sačuvamo mir, ali i da odgovorimo na svaku vrstu pretnje koja dolazi od Prištine", istakao je Petković. Ukazao je da su barikade demokratsko mirno sredstvo našeg naroda da izrazi nezadovoljstvo jer doživlajva teror od Aljbina Kurtija svakog dana. Kako kaže, to što je vojska podigla nivo borbene gotovosti do upotrebe oružane sile, kao i jedinice MUP-a, jeste odgovor Srbije na neposrednu ratnu pretnju i sve ono što Priština čini s obzirom da je podigla nivo svoje borbene gotovosti spremajući svoje jedinice da napadne srpski narod na severu KiM. "Dogorelo je do noktiju, mi činimo sve da sačuvamo mir, pre svega predsednik Aleksandar Vučić, ali kada sa druge strane imate Kurtija koji izjavljuje da je pitanje trenutka kada će ukinuti barikade, da će biti povezano sa ubistvima, onda je to pretnja", kazao je Petković. Dodaje i da Priština pokušava da napravi narativ da oslobođaju sever Kosova i Metohije od nekih kriminalaca. "Ti kriminalci po njihovom su naše majke, rođaci, braća, nisu nikakvi kriminalci, ali izražavaju svoj protest jer očigledno nema ko da čuje njihov glas u Evropi da su obespravljeni", naveo je direktor vladine Kancelarije.

