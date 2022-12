Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Porfirije su se složili u stavu da Srbija nije za sukob već za mir sa Albancima. Tom prilikom, predsednik je poručio da je Srbija uz svoj narod na KiM i da nema predaje.

Posle sastanka sa u patrijaršiji sa patrijarhom Porfirijem, predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je sa patrijarhom razgovarao do kasno sinoć, kao i jutros, dodajući da je patrijarha upoznao sa svim pojedinostima vezanim za dešavanja na KiM.

- Nepuštanje ili zabrana ulaska koju su prištinske vlasti izvele, najbolje govore o onima koji su to organizovali, a to je samo delimično prištinski režim. Dovoljno je bilo pogledati saopštenja, gde su nam najavljivali da će da osude ono što su uradili u prištini. Onda su tako osudili, da me je bilo sramota da čitam - rekao je Vučić.

''VAŽNO JE DA ČUJEMO MIŠLJENJE ONIH KOJI ODLUČUJU - POSEBNO ZAPADA!''

Kako je dodao Vučić, važno je da vidimo kakav je odnos onih koji odlučuju, posebno sa zapada, prema našoj zemlji. Kako kaže, u saopštenju su barikade veći problem, nego to što je neko poglavaru jedne crkve zabranio da dođe na teritoriju svoje zemlje.

- Suština je u tome, i sebi moramo da postavimo pitanje, zbog čega neko histerično insistira na uklanjanju barikada? jer je to jedini način, gde oni vide rešenje problema. Šta bi to njima smetalo? Albanci te puteve ne koriste, tim putem niko južno od Ibra ne ide. Koriste ga Srbi i niko više. Što žurite. Što svaki dan govorite da nam curi vreme? Šta hoćete? - rekao je Vučić, pa nastavio:

Vodimo razgovore sa predstavnicima Međunarodne zajednice, i teški su. Srbi nisu na barikadama jer im je to samo tako palo na pamet.

''PROTIVE SE SVIM MOGUĆIM SPORAZUMIMA, A POMINJU TERITORIJALNI INTEGRITET!''

- Oni se protive svim mogućim sporazumima, a drznu se da pričaju o teritorijalnom integritetu! Kažu da će da puste Kurtija, d aizvcrše sve što treba... Dobro, samo d aznamo da svi vi želite sukobe, ubijanje Srba, radovaćete se pogibiji srpskoj, jer je važno da se potvrdi teritorijalni integritet Kosova, a ne koliko će glava da strada. Što tako histerično reagujete? Ne, Srbi uživaju da budu na snegu i kiši... Što su izašli? Jer ste ih 10 godina lagali. Ne mogu na izbore, pa ukidanje pravo glasa, pa upadnu u opštinske izborne komisije, pa hapse ljude, i svi se prave blesavi, ćute sa strane... Uhapsićemo Trajkovića, a 9 godina nije bio ratni zločinac kada je bio kosovski policajac. Otimate Srbe, pa ne znate gde se nalaze. Šta Srbi traže? Da ne hapsite ljude koji su bili na barikadama u junu, septembru i decembru? Ljudi, dajte Pantiću da se leči, da porodica može da ga vidi, da bude kući - rekao ke Vučić.

Vučić je dodao da 2013. godine niko nije imao snove o kosovskoj vojsci, a sada se odjednom pominju.

''RAZGOVARAMO SA MEĐUNARODNOM ZAJEDNICOM''

- Na sve izmišljotine oko kriza, tablica, ludosti, sada smetaju tablice zbog barikada. Mi razgovaramo sa Lajčakom, Eskobarom, u ovom trenutku teku razgovori, pokušavamo, dajemo sve od sebe da sačuvamo mir. Da dođemo do nekog kompromisnog rešenja... - objašnjava Vučić.

Predsednik Vučić je naveo da će Srbija nastaviti da se bori za mir i da pronalazi kompromisna rešenja, dodajući da će, ukoliko išta vidi kao nadu za neko rešenje, otići da se nađe sa predstavnicima našeg naroda, kako bi ljudi na KiM, praznike dočekali u svojim porodičnim domovima.

- Ja sam u septembru rekao, kada sma video kako žele da nas zgrome i zdrobe, nemojte da imate sumnje da će se to nastaviti. Pa i ovo da nekako prevaziđemo, čisto sumnjam da će doći do razgovora, kada oni ne žele nikakav dijalog - rekao je Vučić.

Biće nešto novo za 15 ili za mesec dana, jer je njihov cilj izbacivanje Srba sa Kosova za sva vremena, dodao je predsednik.

- To je nešto sa čim ćemo da se borimo. Zahvalio bih se narodu u Republici Srpskoj , kao i predsedniku Dodiku . Mi idemo da radimo, a u narednim danima, sutra, prekosutra obavestiću vas o svemu što se događa. Pozdrav za sve, a poseban pozdrav za Srbe na Kosovu, i poručujemo da smo uz njih - rekao je Vučić.

OBRAĆANJE PATRIJARHA PORFIRIJA:

- Za mene je jučerašnji dan bio istinski tužan... U ovim teškim trenucima, na nama je da se pomolimo Bogu za sve naše ljude kojima nije lako na KiM, ali i za sve ljude sveta, za mir u svetu, a pre svega, za međusobno razumevanje, a najviše za suživot i mir između Albanaca i Srba, jer sigurna je činjenica da samo mi između sebe, svojim naporima možemo bolje razumeti jedni druge. Vekovima na prostoru KiM žive zajedno Srbi i Albanci... - rekao je patrijarh.

Srbi su na Kosovu pretnaest vekova, a Albanci pet vekova, dodao je porfirije, još jednom pozivajući na suživot dva naroda.

- Može se naći put u zajednički život. U ovom trenutku, bez obzira što mi je bilo zabranjeno da odem na KiM, ja sam siguran, a u to uveravam sve na KiM, da ću ne čekajući mnogo biti sa njima tamo i da ću se zajedno sa njima moliti Bogu - rekao je Porfirije.

-Zamislite da neko sada, sa nekim komičnim obrazloženjima, samo zato što mu se hoći, zabrani papi da uđe u Vatikan, ili da ode u Lateran? Ovo kaćžem zbog toga jer sam siguran da bi čitav svet ustao na noge, i da ne postoji neko pod kapom nebeskom, da ne bi digao svoj glas kako bi zaštitio poglavara rimokatoličke crkve - dodao je.

Da li postoji jedan verski poglavar neke zajednice koji ne može da poseti svoj narod, i da uđe u svoju kuću, naveo je Patrijarh.

- Pećka patrijaršija je srpska imovina, ja sam pokušao i juče, u nekim direktnim kontaktima, sa ljudima sa kojima mislim da mogu da pomognu... To je jedna apsurdna i iracionalna zabrana, pitao sam da bude uklonjena... Apelujem na one, koji sigurno mogu, da utiču na one koji u Prištini donose odluke da se patrijarhu zabrani da ode svojoj kući - priča Patrijarh.

Porfirije se dotakao i situacije na Kosovu, ističući da je u razgovoru sa Vučićem bilo mnogo pitanja i tema, a ono što je, kako je dodao, važno, jeste to da učinimo da se po svaku cenu sačuva mir.

- Molio sam predesnika, i sve u vladi da ne dođe do oružanih sukoba, jer to nikome dobro doneti neće. Molim one koji imaju vlast u Prištini, isto koliko molim i velike sile, da ih sada ne nabrajam... Istitucije političke, koje su važne, koje donose odluke u centrima moći, iste one koje neretko utiču na živote na nas, da daju sve od sebe da pomognu da se sačuva mir, i da ljudski životi budu interes veći od svakog interesa. Ja sam siguran da oni to mogu, a molim se Bogu da u ove predpraznične božićne praznike, on svojoj blagodati dotakne svoj um, umove i srca svih ljudi, naročito onih koji žive na KiM - rekao je patrijarh Porfirije.

Patrijarh je dodao da se nada da će Božić biti dan mira i ljubavi, a potom je zamolio novinare da uobliče reči kojima izveštavaju o dešavanjima na Kosovu i Metohiji, podsećajući na muku i patnju ljudi koji trpe teror na Kosovu i Metohiji.

- Ne bojte se i pevajmo pesmu "Slava na visini Bogu, na zemlji mir, i među ljudima dobra volja - rekao je patrijarh.

