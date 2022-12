'Srbi će POBEDITI, a Kurti će propasti' Premijerka Ana Brnabić odgovorila Vjosi Osmani

Premijerka je reagovala na Tviteru na objavu Osmanijeve, koja je optužila Srbiju i predsednika Vučića da su učestvovali u navodnim napadima na novinare, i poručila da će “demokratija i vladavina prava pobediti”.

– Konačno (!), u potpunosti se slažem sa gospođom Osmani: demokratija i vladavina prava će preovladati. Zato su tu barikade. Srbi štite svoje pravo glasa (koje ste im oduzeli), pravo na pravedno suđenje (koje ste im uskratili) i Briselski sporazum. Oni će pobediti i Kurti će biti poražen – napisala je premijerka.

Finally (!), I fully agree with Ms.Osmani: democracy & the rule of law WILL prevail. Hence the barricades. Serbs are protecting their right to vote (which you took away), right to a fair trial (which you've denied), and the Brussels Agreement. They will prevail & Kurti WILL fail. https://t.co/oIZTja9uir