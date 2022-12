'Tata je LOŠE, ovde svi strahuju ko je sledeći' - Ispovest sina UHAPŠENOG Dejana Pantića na KiM

Uprkos teškoj situaciji, Pantić navodi da Srbi sa KiM nikada neće napustiti svoja ognjišta.

Sin uhapšenog bivšeg pripadnika kosovske policije Dejana Pantića, Predrag, rekao je za medije da je situacija na Kosovu i Metohiji došla do tačke ključanja i da u južnoj pokrajini nikada nije bilo gore.

Kako navodi, njegov otac se i dalje nalazi u improvizovanoj policijskoj stanici u blizini Jarinja, a posete mu još uvek nisu odobrene. Porodica i dalje gaji nadu, ali veruju da će novi dan doneti još jedno razočaranje.

Pantić je 10. decembra uhapšen dok je obavljao svoje privatne obaveze, a do danas kako tvrdi njegov sin, porodici nije predat nijedan konkretan dokaz koji potvrđuje da je imao ikakve veze sa napadom na prostorije kancelarije izborne komisije. Bivši pripadnik kosovske policije je srčani bolesnik, a pri dolasku u pritvor nije imao pravo ni na lekove. Kako je za naš portal potvrdio njegov sin, medikamente je dobio, što im je u ovom trenutku najbitnije.

– Poslednju informaciju smo dobili krajem prošle nedelje. Dobio je pravo da se telefonski čuje sa mojom majkom i advokatom. On je nama rekao da ima lekove, hranu i krevet, zbog toga smo i najviše brinuli, pa nam je barem malo laknulo. Kaže da ima okej uslove, koliko to mogu da budu ikakvi uslovi u kontejneru dva sa dva. Malo nam je lakše jer se nije preterano žalio na zdravstvene probleme, osim na probleme sa pritiskom i gušenje zbog zatvorenog prostora. Psihičko stanje mu je veoma loše, dosta je uznemiren i uplašen, nepovezano priča. Dosta je opterećen, kao i mi. Bilo bi čudno da je sve normalno u takvim uslovima – navodi Predrag.

Pantićevom advokatu prema rečima sina zvanično nije zabranjeno da ga posećuje, ali je potrebno odobrenje sudije koje još uvek nije dobio. Poslednja informacija koja je saopštena porodici jeste da su oca posetili kosovski lekari, ali im nisu prosledili izveštaj o Dejanovom zdravstvenom stanju.

Pantićeva žena i deca su u teškom psihičkom stanju zbog cele situacije, a jedna ćerka je čak i primljena u bolnicu nakon hapšenja. Kako navodi Predrag, ona je u sedmom mesecu trudnoće, a ovu vest je veoma teško primila, te je porodici novi incident stvorio dodatne probleme.

– Jedna starija sestra je bila u bolnici nakon hapšenja zbog komplikacija u trudnoći, ona je u sedmom mesecu. Moramo dosta informacija da krijemo, pokušavamo što manje da je informišemo. Ne gleda TV, ne javlja se na telefon. Pokušavamo samo pozitivne vesti da joj prenosimo. To nam je bio dodatni stres u tom trenutku. Ja se trudim da budem optimističan, ali svima nam je jako teško – rekao je on.

Kako kaže njegov sin, tzv. ministar kosovske policije Dželjalj Svečlja bez dokaza optužio je Pantića za terorizam, iako je Pantić još uvek u pritvoru, kršeći time pretpostavku nevinosti s obzirom na to da još uvek nije proglašen krivim.

– Organizacija i ovlašćenje za hapšenje nam nisu jasni. Za sve ovo vreme nije izneta nijedna konkretna optužba niti dokaz. Naši advokati smatraju da ako ima imalo pravde, da bi trebalo da bude pušten. Mi više nikom ne verujemo. Odbijena je žalba Apelacionog suda, a prošle nedelje uložena je nova žalba Odbornom sudu. Sa pravne strane on bi trebalo da bude pušten, eventualno da bude u kućnom pritvoru ili da se brani sa slobode. Međutim, kakva je trenutna situacija više ništa ne očekujemo jer ne želimo da budemo razočarani, ali se nadamo da pravde ima i da će se vratiti kući. Da nevin čovek bude u takvim uslovima, to nije dopustivo. Čovek je šetao po gradu, nije bio na mestu dešavanja. Da su hteli mogli su da provere i kamere i njegov telefon za dan, ali očigledno nisu. Poslednja nada nam je Međunarodna zajednica – objašnjava Pantićev sin.

Predrag potvrđuje da je situacija na Kosmetu nikada gora. Srpski narod živi u svakodnevnom strahu, a nakon hapšenja Pantića slute da ista situacija može da se desi bilo kome od njih.

– I da se ovo sa mojim ocem i nije desilo, situacija je nikada gora, ljudi su ogromnom strahu. Došlo je do tačke ključanja i barikade su jedini način da mirnim putem izrazimo nezadovoljstvo i zahvalan sam svima koji su tamo. Stav ljudi je da svako od njih može biti sledeći kog će uhapsiti, jer ako su to uradili mom ocu koji je porodičan čovek i živi penzionerski život, zašto ne bi i nekom drugom. Mi to vidimo kao vid zastrašivanja bez primene vojske. Psihičko maltretiranje kako bi nas oterali odavde. Svi žele da pobegnu iz ove ludnice – zaključuje Predrag i dodaje da ljudi imaju gde da ode, ali nikada neće napustiti svoja ognjišta.

Autor: