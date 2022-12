ŠEFICA KABINETA PREDSEDNIKA LAŽNE DRŽAVE BLERIM VELA POPILA LEKCIJU KOJU ĆE PAMTITI - Danijela Vujičić oštro odgovorila pulenki Vjose Osmani

Vujičić na Tviteru poručila albanskoj funkcionerki da se nažalost Srbi na KiM bore za svoja osnovna prava, pravo glasa, pravično suđenje, a da se sada bore i da vide svog Patrijarha. Dodala je i da se Srbi sa KiM 10 godina bore i za implementaciju Briselskog sporazuma, što je i obaveza Prištine.

- Izvinite, Srbi su u kojim institucijama? Gde? - upitala je na kraju tvita Vujičić.

Yes, unfortunately the Serbs on K&M are fighting for their basic rights (the right to vote, a fair trial, and now they are fighting to see their Patriarch and 10 years for the Brussels Agreement, which is also your obligation, right? Sorry, Serbs are in which institutions? Where? https://t.co/MzpECD8ap6