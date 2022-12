'VAŽNIJI IM INTEGRITET KOSOVA OD GLAVA SRBA' Predsednik Vučić posle sastanka sa patrijarhom o potezima vlasti u Prištini i njihovim mentorima

U toku su teški i ozbiljni razgovori sa predstavnicima međunarodne zajednice. Problem su srpske barikade, a oni koji su zajedno sa NATO gazili teritorijalni integritet Srbije pokušavaju da ga zgaze i danas, suprotno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugim sporazumima, naveo je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Žele sukobe, jer im je važniji teritorijalni integritet Kosova od života Srba. I Prištini i delu međunarodne zajednice potrebno je da Srbi budu proterani sa KiM, jer je to jedini način na koji oni vide rešenje problema. Zato tako histerično insistiraju na uklanjanju barikada.

Ovako je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle sastanka sa patrijarhom Porfirijem u zgradi Patrijaršije u Beogradu, drugog za nepunih 12 sati, krajnje otvoreno sažeo situaciju na Kosovu i Metohiji i tešku poziciju u kojoj se naš narod i zemlja nalaze.

Nakon što je zabranom patrijarhu SPC da uđe ne teritoriju pokrajine i ode u Pećku patrijaršiju premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti praktično zatvorio krug neviđenog nasilja koje u poslednjih godinu dana sprovodi nad našim sunarodnicima na KiM, i to uz zdušnu pomoć pojedinih zapadnih centara moći, nema više nikakve dileme da su i Srbi i Srbija prepušteni sami sebi da se odbrane i sačuvaju ognjišta.

Samo nekoliko sati nakon skandaloznog poteza Prištine prema prvom po časti u SPC, stigle su uznemirujuće informacije da Kurti sprema desant na sever i da je stavio u stanje pripravnosti 1.500 specijalaca tzv. Kosovskih snaga bezbednosti. Reakcija Beograda bila je momentalna i predsednik Vučić je izdao naredbu da se Vojska Srbije i MUP stave u najviši stepen borbene gotovosti.

Predsednik je otvoreno upitao kada se u istoriji dogodilo da se poglavaru jedne crkve brani ulazak na neku teritoriju, i to teritoriju koja je pod međunarodnim nadzorom. Pritom se, dodao je, svi prave da to nisu ni primetili, aludirajući na sramno birokratsko saopštenje EU povodom zabrane patrijarhu da uđe na Kosovo, u kojem su opet pozvali "dve strane" na smirivanje situacije.

- Šta god da rade, ne mogu ni patrijarha, ni SPC da otmu iz duše, iz srca srpskog naroda na KiM. Ali, taj događaj je važan da vidimo kakav je odnos onih koji odlučuju, prvenstveno sa Zapada, prema našem narodu i našoj zemlji.

I patrijarh je poručio da je situacija na KiM veoma ozbiljna i da su tenzije dostigle tačku iz koje mogu lako da se otvore putevi koje niko od nas ne želi, jer nas ne bi odveli u mir i kakvu-takvu ravnotežu, kao i da je zato i lično molio Vučića da učini sve da se sačuva mir i da ne dođe do oružanih sukoba. Porfirije je rekao da je istinski, malo je reći, tužan, ne samo lično već i zbog srpskog naroda na KiM i monaha i monahinja i sveštenstva koji su sa radošću očekivali da poglavar njihove crkve poseti Pećku patrijaršiju.

- Samo ću reći da je Pećka patrijaršija za naš narod i crkvu i poglavara crkve ono što je Vatikan ili Lateran za katolike. Zamislite da neko bez ikakvog razloga, sa komičnim obrazloženjima, samo zato što mu se hoće, zabrani papi da uđe u Vatikan ili da ode u Lateran? Siguran sam da bi čitav svet ustao na noge i da ne postoji pod kapom nebeskom da neko ko odlučuje ne bi digao svoj glas jer neko uskraćuje prava poglavaru Rimokatoličke crkve. Da li postoji jedan poglavar neke verske zajednice koji ne može da poseti svoj narod i vernike i ne može da uđe u svoju kuću - zapitao je Porfirije.

Pitanje za deo međunarodne zajednice imao je i predsednik Vučić, koji je tražio da mu odgovore "zašto žure, zašto nam svaki dan govore da nam curi vreme, da sklonimo barikade, a ako ne uradimo to, pustiće Kurtija i on će onda da izvrši sve što treba":

- Dobro, samo da znamo da svi vi želite sukobe, ubijanje Srba, radovaćete se pogibiji srpskoj jer je za vas važnije da se potvrdi takozvani teritorijalni integritet tzv. Kosova nego to koliko će srpskih glava da strada.

Šef države ukazao je da nisu Srbi izašli na barikade zato što im je to palo na pamet i dodao da je "najsmešnije kada tzv. ministar Svečlja kaže da bi oni da napadnu "naš teritorijalni integritet".

- Ne znate šta da uradite sa tim kada tako nešto čujete, oni koji su zajedno sa NATO zemljama otimali, urušavali, gazili teritorijalni integritet Srbije pokušavaju to da urade i dan-danas, da se ponašaju suprotno Rezoluciji 1244, Povelji UN, Kumanovskom sporazumu, pa i svim drugim sporazumima i oni vam se drznu da pričaju te gluposti i ludosti o teritorijalnom integritetu. Uostalom, što bi barikade njima smetale, tim putevima Albanci uopšte ne idu, tim putevima niko južno od Ibra ne ide, koriste ih samo Srbi sa severa, koji u 99 odsto slučajeva podržavaju te barikade kao vid protesta i borbe za svoja prava, za svoje živote.

Predsednik je naveo da, čak i ako se smiri trenutna situacija na KiM, desiće se nešto novo za 15 ili 30 dana, jer je cilj Prištine izbacivanje Srbije sa KiM za sva vremena, kao i "neposlušnog srpskog naroda". Zato se, istakao je, i dešava kriminalizacija Srba.

- Imajući u vidu geopolitičku situaciju, kao i to da žele da nas zgrome i zdrobe zbog situacije sa Rusijom i Ukrajinom, nemojte imati sumnje da će se to nastaviti. Nisam siguran da ćemo uspeti to da prevaziđemo, jer razgovaramo sa nekim ko ne želi da čuje nijedan argument - rekao je Vučić i poručio Prištini da ne hapsi ljude samo zato što im se ne sviđaju.

Uprkos svemu, Srbija čini sve da sačuva i izbori se za mir, da se dođe do kompromisnog rešenja, bila je još jednom jasna poruka šefa države. On je rekao da je u noći između ponedeljka i utorka, a nakon uznemirujućih informacija o novim "vojnim planovima" Kurtija, razgovarao sa Srbima sa KiM i da je spreman u bilo kom trenutku da ide u Rašku ili Kuršumliju kako bi opet pričao sa njima, kako bi Srbi dočekali božićne praznike u svojim kućama.

- Da li ćemo dobiti prozor kroz koji možemo da se provučemo, videćemo - rekao je predsednik.

I patrijarh Porfirije poručio je da moramo učiniti sve da se po svaku cenu sačuva mir:

- I molio sam i lično predsednika, kao i čitavu vladu, da učini sve da se sačuva mir i da ne dođe, ne daj bože, do oružanih sukoba jer nikome dobro doneti neće. To molim i one koji imaju vlast u Prištini, ali jednako molim i velike sile i institucije političke koje su važne u centrima moći da i oni daju sve od sebe da se sačuva mir i da ljudski životi budu interes veći od svakog interesa.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković poručio je da je stavljanje Vojske Srbije i jedinica MUP u najviši stepen borbene gotovosti odgovor na neposrednu ratnu pretnju i sve što čini Priština da bi izvršila udar na sever:

- Mi smo spremni da sačuvamo mir, ali i da odgovorimo na svaku vrstu pretnje koja dolazi od Prištine. Pogrom i "Oluja" neće se ponoviti, naš narod treba da zna da iza sebe ima državu Srbiju, koja je spremna da zaštiti živote svojih ljudi. Srpski narod nikoga ne napada, ne želimo sukobe, a Kurti želi da napadne goloruki srpski narod. Dogorelo je do noktiju, činimo sve da sačuvamo mir, ali kada s druge strane imate Kurtija, koji izjavljuje da je pitanje trenutka kada će ukinuti barikade, da će biti povezano sa ubistvima, onda je to pretnja.

Srbi su juče proveli 18. dan na barikadama, zahtevajući puštanje na slobodu Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađana Trajkovića, kao i povlačenje kosovskih specijalaca sa severa.



SERIJOM POTEZA POKAZALI - ŽELE DA NAS NEMA

Oglasila se juče i premijerka Ana Brnabić, koja je navela da podizanje borbene gotovosti policije i vojske znači da je "Srbija spremna da reaguje ukoliko neko napadne Srbe na KiM". Ni ona nema dilemu da Kurti jedino želi da Srba nema na KiM.

- Kurti je uspeo da u 2022. godini napravi pun krug neverovatnih besprizornih provokacija i jednostranih poteza. Prekršio je sve sporazume, od ukidanja prava glasa Srbima u januaru, do toga da je zabranio patrijarhu Porfiriju da uđe na KiM. Počeo je da preti ljudskim žrtvama, nasilnim uklanjanjem barikada i nadam se da će biti dovoljno razuma kod međunarodnih partnera da takve stvari ne dozvole.

Kako je navela premijerka, Srbi samo traže osnovna ljudska prava, da se ne hapse bez dokaza, da ih ne maltretiraju, kidnapuju, da advokat može da dođe do uhapšene osobe, da porodice ne budu bez ikakvog kontakta po 14-15 dana sa svojim članovima, implementaciju međunarodnih sporazuma, da ne postoje tajne liste i spiskovi za hapšenje i u skladu sa Briselskim sporazumom da se kosovska policija i njihove specijalne jedinice povuku sa severa Kosmeta.





