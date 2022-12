MILOVANOVIĆ ZA PINK: Srpski narod na KiM je trenutno najugroženiji narod na tlu Evrope!

Kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče rekao, nakon najnovijih dešavanja na KiM, vode se teški i ozbiljni razgovori sa predstavnicima međunarodne zajednice. On je dodao da su problem srpske barikade, a oni koji su zajedno sa NATO gazili teritorijalni integritet Srbije pokušavaju da ga zgaze i danas, suprotno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugim sporazumima.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, istakao je za TV Pink da su jučerašnje reči patrijarha Porfirija, iako je doživeo neviđenu nepravdu od strane Albanaca i Kurtija, lekovite, i takve da pozivaju na mir.

- Srpski narod na KiM je sigurno najugroženiji narod, ili jedan entitet u jednoj državi... Nemate nikoga ko je ovako ugrožen na tlu Evrope. Obespravljen je, nema slobodu kretanja... - priča Milovanović.

To je crna rupa u Evropi, gde se vrši sva moguća vrsta kriminala.

- Sinoć mi je prijatelj poslao video gde se tim hamerima i vozilima voze, i prefarbani su u plavo, da bi mislili da su policija. Vidi se kako udaraju na barikadama, kako ljudi padaju u šanac. To je snimak od pre tri godine, i mi smo zaboravili da se sve to dešavalo i pre, a ne samo sada. I sada sve ovo što je Kurti juče rekao, deluje kao to, samo je sada podignuta ta lestvica - priča Milovanović.

Žarko Rakić, novinar, kaže da ovo nije prvi put da srpski narod trpi teror. Oni žele da srpski narod ode, i sada pokušavaju da "operu ruke", objašnjava Rakić, podsećajući na Oluju, koja je predstavljena pod parolom "Srbi su želeli da odu".

- Deo međunarodne zajednice u svemu aktivno učestvuje. Ovo nasilje koje vidimo radi se uz pomoć njih. Postoji nešto što je potpuno ogoljeno, a nešto se radi ispod "žita" - rekao je Rakić.

Sada je situacija takva da veliki deo Međunarodne zajednice sve posmatra, ali oni ne žele da se uključuju, dodao je Rakić.

- Njih brine i to, što ne znaju sve. Znamo da su vojni atašei želeli da posete vojni garnizon u Raškoj. Znamo da naše trupe mogu da stignu do granice koja se tu nalazi - priča Rakić.

