Hil: Važno je da patrijarh bude sa Srbima na KiM, tome se u međunarodnoj zajednici niko ne protivi

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil ocenio je juče da ne postoji niko u međunarodnoj zajednici ko se protivi pravu patrijarha srpskog Porfirija da uđe na KiM i sastane se sa vernicima.

Kristofer Hil je, komentarišući zabranu patrijarhu Porfiriju da poseti KiM, rekao da misli da je važno za srpsku zajednicu da može da vidi patrijarha i izrazio nadu da se tako nešto neće ponoviti.

"Mislim da je to nešto osnovno – za religijske slobode tamo. Mislim da nećete naći nikoga u međunarodnoj zajednici ko se protivi njegovog pravu da uđe na Kosovo i da se sastane sa vernicima. To je naš stav i nadam se da se ovo neće ponoviti", rekao je Hil za Nova. rs na pitanje kako komentariše zabranu patrijarhu da poseti KiM i to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za novonastalu situaciju okrivio međunarodnu zajednicu.

