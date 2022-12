ALBANCI DA PUSTE SVE SRBE I POVUKU SE SA SEVERA, TEK ONDA ĆE MOĆI... Grenelova oštra poruka Kurtiju!

Grenel je na Tviteru naveo da je američko vođstvo neophodno.

- Jednostavno reći "deeskalirati" nije dovoljno, previše je bljutavo. Treba nam američko vođstvo da budemo konkretni! Sada kada je Pantić premešten u kućni pritvor, svi uhapšeni Srbi koji su mirno protestovali treba da budu pušteni, specijalne snage na severu treba da ispoštuju član 9 Briselskog sporazuma i u isto vreme Vlada Srbije treba da zahteva uklanjanje barijera - poručio je Grenel.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nešto posle 19 časova posetiće administrativni prelaz kada će Srbi sa severa Kosova saopštiti konačnu odluku o povlačenju barikada.

Simply saying “deescalate” is not enough, it’s too bland.



We need US leadership to be specific!



Here are specifics:

Now that Pantic is moved to house arrest…1/2https://t.co/yxCfJoHwWF