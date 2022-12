Vučić nakon razgovora sa Srbima: Sutra počinje uklanjanje barikada

Uživo na TV Pink i Pink.rs pratite obraćanje predsednika Srbije nakon razgovora sa Srbima sa Kosova i Metohije.

- Imali smo razgovor koji je bio sve samo ne lak, ljudi su tražili da to prođe bez kamera da bi izneli sve što misle, govorili o svemu i o tome da sam im ja rekao da ne brinu da će sigurno moći da izađu na izbore jer sam poverova strancima da će to moći da urade. slagali su me. slagali su me i u julu- rekao je Vučić.

Moj posao kao predsednika države je uvek najlepši na svetu i najčasniji i najponosniji sam što sam imao vaše poverenje, rekao je Vučić.

- Mislim da smo danas imali dobar dan za naš narod, jedan Srbin je pušten da se brani iz topline svog doma, dobili smo paprire koji u pravnom smislu nešto znače, mi nemamo na šta drugo da se oslonimo - rekao je on i dodao da su ovi sporazumi za nas dobri.

On je naveo da ovde postoje samo dobre stvari za nas, nema loših stvari.

- Imali smo teške razgovore ali smo bili iskreni jedni prema drugima, ovo je zaključak ljudi sa barikada, koji ćete videti je veoma težak za nas, oni su rekli da neće da idu protiv svoje države - naveo je Vučić.

On je kazao da je posle rasprave izašao kako bi ih ostavio da odluče šta če da urade.

Kako je rekao Srbi su se rekli da nikakvu veru u prištinske vlasti nemaju i da traže od njega da nikada neće biti priznanja Kosova i da je njegova reč za njih jedina garancija.

Vučić je naveo da je od njih tražio da uklone barikade i da je prvo dobio nacrt od njih sa kojim se nije složio.

On je dodao da razume kolika je ova obaveza za nas i za našu državu i da nemamo kud i da nam ostaje da verujemo ovim ljudima da će sprečiti ponašanje Kurtijevog režima.

- Što se mene tiče, krenu li da hapse Srbe zbog barikada imaćete podršu Srbije i moju ličnu podršku, to znači da će od sutra prepodne krenuti ukljanjanje barikada -naveo je Vučić i dodao:

- Nepoverenje nije uklonjeno,što se tiče ovog poslednjeg zakleo sam se na Mirosavljevim jevanđeljem i Rezoluciju 1244 pogaziti neći i poštujem međunarodno pravo - naglasio je Vučić.

On se zahvalio Kosovu i Metohiji jer su se kako kaže suprotstavljali tom narativu da su na Severu kosovo i Metohije sve kriminalci i kriminalne bande.

- Oni nisu nikad razumeli i slušali, govorio sam im ja posle referenduma, izbora da u narodu sve vri, oni mi nisu verovali, na kraju shvatili su da je đavo odneo šalu i da Srbi zulum trpiti više neće - naveo je Vučić i dodao:

- Plašim se da će neki drugi nastaviti da se ponašaju kao da su bogovi i a je međunarondo pravo na njihovoj strani, lagali su već mesecima kako ćemo mi da napadamo nekoga a ustvari su oni sve vreme napadali naš narod, koristili su situaciju u svetu protiv Srbije, protiv našeg naroda- rekao je Vućić.

On je dodao da ono što treba da znaju ljudi sa severa Kosova i Metohije i naši monasi u Dečanima i naše monahinje u Pećkoj patrijaršiji, svi oni koji su nam tako lepo pisemeno danas napisali, sa izuzecima pojedinih uglavnom su ćutali kada patrijarhu nisu dozvolili a ode u Pećku patrijaršiju, što se nikada nije dogodilo, ćute njihovi mediji, ćute njihove vlade.

On je naveo da mu je drago, da ono što nas je držalo svih ovih godina da opstanemo i da postojimo, bez obzira na to da li nam se nekada nešto svidelo, to je da su država i narod bili zajedno i da smo uvek bili jedinstveni.

- To je ono što ne mogu da pobede, i nastavićemo zajedno da se borimo za naš narod za Kosovo i Metohiju za našu celu jedinstvenu Srbiju - poručio je Vučić.