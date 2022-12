Vukajlović: Ovo što smo videli u prethodnih 20 dana, pokazalo je jedinstvo naroda i države, kao i da je Srbija spremna da brani svoj narod! (VIDEO)

Svedoci smo prve pobede u nizu, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK direktor "Eko medija" Duško Vukajlović.

Vukajlović je rekao da je činjenica da Kurti ništa nije hteo da primeni i dodaje da je pitanje da li to sada i želi.

Kako kaže, ovaj put pored nekakvih garanciija, možemo da vidimo da su ipak Pantić i Nedeljković pušteni.

- On sada preti i svojima, navodno videće on ko je to naredio da se oni puste. Kakav je to državnik koji preti sudijama i tužiocima – rekao je Vukajlović.

On je rekao da smo posle sastanka predsednika sa narodom sa severa Kosova da smo dobili jasne garancije da neće više moći da ulaze na sever Kosova bez dozvole Srba, i da je KFOR to garantovao.

- Ovo što smo pokazali u prethodnih 20 dana, pokazalo je jedinstvo naroda i države, kao i da je Srbija spremna da brani svoj narod – rekao je Vukajlović.

Kako kaže, ovo je mala ali prva u nizu pobeda u nizu.

Prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, rekao je da je činjenica da smo uspeli da spustimo tenzije, kao i da smo uspeli da pokažemo jedinstvo i nameru da slobodni živimo u svojoj zemlji.

- Koga zmija ujede i guštera se plaši, svesni smo mi sa kim imamo posla, ali je dobar dan za srpski narod, da provedu praznike kod svojih kuća a ne na barikadama. Što se tiče Kurtija, šta on može da ponudi Albancima tamo i narodu generalno – rekao je Miletić.

Kako kaže, sve je jasno, ovo je veliki dan za Srbe. Kada su garancije KFOR-a u pitanju, rekao je da je Srbija u novoj fazi građenja odnosa sa SAD.

- Ambijent se promenio malo. Nema više američke i britanske histerije, atmosfera se promenila. Ovo što smo mi izdržali i borili se za mir i stabilnost je veliki kredit koji smo zaradili – rekao je Miletić.

Dodaje da misli da Kurti ovakvim ponašanjem ne donosi dobro ni sebi ni Albancima na KiM.

- Ovo što Srbija radi je primer, i nadam se da će to biti zabeleženo. Ovo što naš narod radi u miru, a bez da da povod za oružani sukob, zaslužuje Nobelovu nagradu za mir – rekao je Miletić.

