KLJUČ ZA BEZBEDNOST SRBA NA SEVERU: Ovo je dokument koji je preskočio sporazum NATO i Tačija

Govoreći oprezno o garancijama EU i Amerike, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć se u Raški, uoči maratonskih pregovora sa našim sunarodnicima sa KiM, pohvalno izrazio o jednom dokumentu koji bi ubuduće mogao da bude temelj bezbednosti za sever pokrajine.

Kada je reč o dozvolama za dolazak naoružanih formacija iz Prištine na ovaj deo naše južne pokrajine, šef države je kazao da prvi put, u aktu Kfora, imamo nešto što se ne odnosi samo na Albance i NATO, i da više ne moramo da se pozivamo na dokument Rasmunsen-Tači:

- Imamo nešto što za nas postaje novi izvor prava i jasno propisuje obaveze Kfora da bez njihove saglasnosti, lokalne srpske zajednice, na kraju krajeva i Srbije, ne može biti prisustva tzv. kosovskih bezbednosnih snaga na severu. To je za nas velika stvar.

Formalno – pravno, Beograd se preko kosovskih Srba praktično uvodi kao treća strana, što do sada nije bio slučaj jer se ugovorni odnos gradio između Prištine i NATO. Kako se to sprovodilo u praksi, najbolje svedoči podatak da su Albanci do sada 15 puta upadali na sever pokrajine sa dugim cevima i oklopnim vozilima, bez da od ikoga traže dozvolu, svakog puta prolazeći bez ikakvih posledica za brutalno kršenje sporazuma koji su sami potpisali.

“Novosti” otkrivaju šta su ključne tačke ovog papira u kojem se na početku konstatuje da su ministar odbrane Srbije Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović posetili jedinice naše Vojske raspoređene u raškoj oblasti, oko dva kilometra od administrativne linije (AL) sa Kosovom. U tom smislu međunarodna vojna misija podseća da Vojsci Srbije nije potrebno odobrenje od Kfora da se kreće i vrši obuke na teritoriji Srbije:

- U skladu sa postojećim sporazumima, od VS se traži da obavesti komandu Kfora samo u slučaju da je nekima od njenih jedinica potrebno da se približe administrativnoj liniji na manje od 1.000 metara. Informacije moraju da budu javljene Kforu putem Zajedničke komisije za implementaciju, čija je misija da posreduje u komunikaciji i razumevanju između komandanta Kfora i bezbednosnih snaga Srbije – navodi se u tekstu.

Potom dolazimo do ključnog dela:

- Kada je reč o Kosovskim bezbednosnim snagama (KBS), njihovo raspoređivanje, u skladu sa postojećim sporazumima, iziskuje prethodnu saglasnost komandanta Kfora, kako bi išli na sever Kosova. Kfor, u skladu sa svojim mandatom, može da radi sa legitimnim predstavnicima lokalne zajednice na severu Kosova, kao delom ovog procesa davanja saglasnosti.

Potom komanda multinacionalne misije podseća “da su se sve strane uvek pridržavale postojećih sporazuma” i apeluje na njih da nastave to da čine.

- Kfor će i dalje sa izuzetnom pažnjom pratiti situaciju a ima sposobnosti i osoblja da omogući bezbedno i sigurno okruženje i slobodu kretanja svim zajednicama, u skladu sa našim mandatom UN, Rezolucije SB UN 1244 iz 1999. godine. Kfor nastavlja da pažljivo prati situaciju na terenu i aktivnosti duž administrativne linije, podržavajući dijalog kako bi se pronašao dogovor radi smanjenja tenzija na severu Kosova.

