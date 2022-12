PRVA BARIKADA NA KiM UKLONJENA - Počelo uklanjanje i ostalih

Srbi na Kosovu i Metohiji počeli su da uklanjaju barikade na Merdaru.

Barikada na Merdaru koju je u znak podrške uhapšenim Srbima postavila grupa građana, nakon njihovog jučerašnjeg oslobađanja, upravo je uklonjena.

Može se očekivati uklanjanje i ostalih barikada.

Podsetimo, juče je nakon sastanka predsednika Srbije sa predstavnicima Srba sa KiM doneta je odluka o uklanjanju barikada.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, posle razgovora sa Srbima sa Kosova i Metohije, izjavio da su imali razgovor koji je bio sve samo ne lak.

- Od sutra pre podne će krenuti uklanjanje barikada, to ne može za dva sata da bude gotovo, da li za 24 ili 48 sati, barikade će biti uklonjene, ali nepoverenje nije uklonjeno. Oni koji misle da mogu da se igraju životima Srba i njihovim opstankom, treba da znaju da, kao što to do sada nismo dozvolili svi zajedno, a posebno vi, to nećemo dozvoliti ni ubuduć - rekao je Vučić.