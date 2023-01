Kada sumiramo utiske poslednjih godina, možemo se prisetiti migrantske i korona krize koju smo kao i ovu energetsku uspešno obuzdali trudeći se da se njeni efekti najmanje odraze na građane Srbije. Isto tako, smatram da je stabilna situacija u zemlji rezultat napora predsednika Aleksandra Vučića, kazala je Sandra Božić, poslanik SNS-a, na početku razgovora za Pink.rs!

Kako bi ocenili 2022. godinu? šta je na Vas ostavilo najjači utisak i po čemu ćete pamtiti godinu?

- Nemile scene događaja u Ukrajini ostavljaju malo prostora za bilo kakav utisak pored sukoba. Međutim kada govorimo o političkoj situaciji u Srbiji konkretno, smatram da je formiranje novog saziva NSRS i Vlade najznačajniji događaj u godini koju će ceo svet pamtiti po energetskoj I bezbednosnoj krizi. Kada sumiramo utiske poslednjih godina, možemo se prisetiti migrantske i korona krize koju smo kao i ovu energetsku uspešno obuzdali trudeći se da se njeni efekti najmanje odraze na građane Srbije. Isto tako, smatram da je stabilna situacija u zemlji rezultat napora predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i svih nas iz Srpske napredne stranke koji smo građanima obećali mir I stabilnost, koje ćemo čuvati neprikosnoveno. Ujedno te dve reči mogu i opisati ovaj period, jer koliko god on bio turbulentan na međunarodnom planu, Srbija je uspela da te turbulencije amortizuje i obezbedi svojim građanima nastavak prosperiteta i bolji standard življenja.

Da li je moglo nešto više da se uradi pošto smo bili u izbornoj godini?

- Smatram da uvek možemo i moramo da uradimo i više od onoga što smo zacrtali. Jer da nismo sanjali velike snove onda kada smo osnovali Srpsku naprednu stranku pre skoro 15 godina, današnji rezultati bi ostali nedosanjani san. Ne mogu da zamislim Srbiju bez preko hiljadu kilometara izgrađenih i rekonstruisanih puteva i autoputeva, izgrađenih i renoviranih zdravstvenih objekata, na stotine otvorenih kompanija. To su rezultati kojima se ponosimo. Izbori predstavljaju pitanje demokratičnosti jednog društva, a trenutna Vlada je kontinuitet prethodnoj što je rezultiralo izvanrednim uspesima koje je Srbija postigla u prethodnom periodu. U svakom drugom slučaju da nemamo stabilnu političku situaciju, politička previranja vodila bi ka nestabilnosti, a to su građani najviše platili za vreme krize 2007. i 2008. godine, gde smo imali neodgovorne političke lidere koji nisu imali hrabrosti, ali ni mudrosti za velike i značajne političke odluke.

Koji su prioriteti u 2023?

- Trenutna ekonomska i energetska kriza umnogome je uticala na sprovođenje i projektovanje dugoročnih planova. Javnost je imala priliku da se upozna sa budžetom za 2023. godinu i verujem da će Vlada I ministar finansija Siniša Mali uspeti da realizuju sve zacrtane planove. Najvažnije je da sačuvamo ekonomsku stabilnost i nastavimo sa kapitalnim ulaganjima. U tom smislu ohrabruje plan Vlade da će naredna godina započeti sa povećanjem plata, kao i penzija, koje će u zbiru biti veće nego ikad u istoriji. To je najmanje što smo dužni našim građanima, a posebno penzionerima koji su uvek podnosili najveći teret. Nekako mi se čini da putevi i infrastruktura ostaju kao svedok napretka i najviše znače građanima, zato kao najvažnije projekte vidim nastavak izgradnje brze pruge do Subotice, Moravski koridor, Dunavsku magistralu i ostale saobraćajnice koje će dodatno razviti našu privredu i povezati sve krajeve naše lepe zemlje. Upravo je razvoj putne infrastrukture uslov modernizacije i nastavka napretka naše privrede i otvaranja novih radnih mesta, time i mogućnosti da i na dalje povećavamo plate i penzije i nastavimo sa razvojem naše Srbije.

Da li ste kao poslanica, predstavnica naroda, zadovoljni putem kuda ide Srbija?

- Kada ste predstavnik naroda najbolji pokazatelj puta kojim ide zemlja jeste poverenje koje dobijete na izborima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na svakim izborima imaju sve veće poverenje građana Srbije i ono je od 2012. godine na najvišem nivou. Zato smatram da je to najbolji pokazatelj napretka i puta kojim Srbija ide. Teško je zamisliti da bismo imali ubedljivu podršku naroda da iza toga ne stoje istorijski rezultati koje smo uspeli da ostvarimo za samo 10 godina. Iz tog razloga meni je velika čast da ispred SNS, a ove godine i sa pozicije potpredsednika Skupštine, predstavljam glas naroda. Najveći podstrek da nastavim ovim putem predstavljaju poruke podrške koje dobijam svakodnevno putem društvenih mreža, ali i u interakciji sa građanima.

Našli ste se na meti napada dela opozicije. Koliko je teško nosti se sa takvim priscima kao zena?

- Svesna sam svih izazova koje bavljenje politikom sa sobom neizostavno nosi. Pritisci i spinovi opozicije su pokušaj diskreditacije u nedostatku političkih argumenata i meni je to i više nego jasno. To je pokazatelj potpune nemoći, političke inferiornosti i nedostatka političkog talenta. Ne dotiču me ni najmanje! Da sam napravila bilo kakvu grešku, iskreno bih se izvinila i ne bi mi bilo pravo, jer sam tako vaspitana. Časno i pošteno! Stojim iza svake svoje izgovorene reči, uvek! Kako kaze covek kojem se u politici i životu najviše divim, neka svako radi svoj posao! Jasno je svima da se pitanja žena podmuklo politizuju i zloupotrebljavaju. Nadam se da to neće obeshrabriti buduće učesnice političkog procesa, već da će im biti dodatni motiv da se protiv ovakvih pojava u politici zajedno borimo. Politika , upravo zahvaljujući Aleksandru Vučiću, nije više samo muški posao.

Zbog čega opozicija udara na sve što vlast radi, a i sami su svedoci da Srbija danas bolje stoji nego kada su oni vladali zemljom?

- Svi ti napadi koji dolaze iz opozicije predstavljaju očajnički pokušaj da se ospori sve dobro što Aleksandar Vučić I SNS rade za Srbiju. Najviše žalim zbog toga što poslanici opozicije nemaju osećaj da pored stavova svoje stranke predstavljaju i građane Republike Srbije. Imali smo priliku da vidimo kako pokušavaju da se umesto argumentima fizički obračunaju sa svojim neistomišljenicima u poslaničkim klupama što smatram za jako loš potez koji daje uzasan primer obrasca ponašanja u društvu. Isto tako ponosna sam što poslanici SNS nisu naseli ni na jednu provokaciju opozicionih poslanika, a sve su to bili udarci ispod pojasa, sportskim žargonom rečeno. Posebno otužna stvar u nastupima opozicionih poslanika jeste to što se pred međunarodnim predstavnicima postavljaju kao kritičari i neprijatelji sopstvene zemlje.Pokazali su svoju nesposobnost u upravljanju zemljom i narod je to jasno prepoznao onda kada ih je poslao u političku istoriju. Ostaće upamćeni jedino po tome što su zemlju doveli do prosjačkog štapa i uništili sve čega su se dočepali.

Kako vam se čini situacija na KiM? Da li strane sile i Aljbin Kurti zemlju uvlače u sukob i da li može doći do eskaliranja sukoba na KiM?

- Uvek je bolje da pregovaramo i 1000 godina nego jedan dan da ratujemo. To je osnovni postulat s kojim se ide pred predstavnike najvećih svetskih sila koje očigledno imaju po ovom pitanju, svoje interese. Ti pregovori su često narušeni nekonstruktivnim ponašanjem predstavnika privremenih prištinskih institucija, ali naša snaga se ogleda upravo u tome da ne nasedamo na provokacije koliko god bili politički, ekonomski i vojno jači oni koji žure, očigledno, da “reše“ pitanje tzv. Kosova pre nego se krene u rešavanje pitanja Ukrajine. S druge strane svi su mogli da vide na koji način se Aljbin Kurti odnosi prema pregovorima i to je daleko od pomirljivih tonova I konstruktivnog ponašanja. Kurti oduvek neguje totalitarne i terorističke ideje, koje sada uz podršku zapada izvodi i u praksi. U suprotnom ne bi bilo barikada Srba na severu KiM koji su saterani u ćošak posle sve učestalijih napada i hapšenja ili preciznije rečeno otimanja. Slike koje dolaze sa barikada svakoga brinu, umesto sa porodicama srpski narod je prinuđen da dane uoči praznika provodi napolju usred zime. Brinući o svojoj bezbednosti i bezbednosti i životima svoje dece. Predsednik Aleksandar Vučić jasno je stavio do znanja da Srbija neće dozvoliti nova stradanja i progone srpskog naroda. Borićemo se za mir i pored svih pritisaka kojima smo izloženi svakodnevno i nećemo se kriti od svetskih moćnika, ali ćemo biti dovoljno odgovorni da pozovemo na staloženost, zdrav razum i postovanje i ispunjavanje obaveza iz zaključenih medjunarodnih sporazuma koji su osnovni postulati medjunarodnih odnosa i medjunarodnog prava, za koje smo danas sigurni da je sramno pregaženo i primenjuje se selektivno i po potrebi.

Kako vidite situaciju na KiM u 2023.godini ?

- Teško je danas pretpostaviti na koji način će se situacija na Kosovu i Metohiji na dalje razvijati. Verujem u predsednika Aleksandra Vučića i njegovu mudru politiku koja nam je donela godine najvećeg prosperiteta Srbije.

Da se okrenemo i praznicima, kako volite da provedete novogodisnje praznike? I čega se sećate iz detinjstva kada je nova godina u pitanju?

- Novu godinu I Bozic tradicionalno provodim u krugu porodice.To su zajednicki momenti koji su dragoceni i rezervisani za one najmilije. Svakodnevnica nas udaljava i svaki slobodan momenat koristimo da budemo zajedno. Praznici me uvek podsećaju na mirise bogate mamine trpeze i svečanu domaćinsku atmosferu za koju je uvek bio zadužen moj otac.Podseća na bezbrižnost detinjstva, poklone i nove početke.Za mene su oduvek ovi praznici bili najdraži deo godine.

Važite za jednu od najlepših žena u politici. Ko je po Vama najbolje stilizovan u Skupštini?

- Hvala na komplimentu, po meni je svaka žena lepa i posebna na svoj način. I ta lepota nema mnogo veze sa spoljašnjim izgledom. Sa godinama to postaje sve jasnije. Moje drage koleginice su zaista sve uvek pristojne i svedeno obučene, onako kako i nalaže Kodeks ponašanja narodnih poslanika.Ipak bih izdvojila operske dive Jadranku Jovanovic i Natašu Tasić-Knežević koje nose jednu posebnu gracioznost i umetnički izraz koji mi se dopada.

Šta bi ste pozeleli sebi, a šta našim čitaocima u novoj godini?

- Iza nas je turbulentna godina, svet se suočio sa raznim izazovima za koje posle korone i nije bio spreman.Mnogo će nam snage, strpljenja i mudrosti biti potrebno kako bismo prevazišli sve izazove, rizike i pretnje sa kojima se i čitav svet suočava. Ipak, rekla bih, iz ove godine izlazimo i jači i snažniji. Uvereni da smo spremni da zaštitimo interese naše države i građana.

U Novoj godini građanima Srbije želim pre svega dobro zdravlje, ličnu I porodičnu srecu i mir.

- Sve ono sto bih poželela i sebi i svojoj porodici.