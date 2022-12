Jezive pretnje predsedniku Vučiću: Ako ne prestanete uslediće jasna poruka, očekujte nas

Hakerska grupa Anonimus objavila je na Tviteru stravičan snimak u kojem preti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

U obraćanju se direktno preti predsedniku Srbije zbog borbe za srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Oni ga optužuju da je miljenik predsednika Rusije, Vladimira Putina, a ukoliko predsednik ne prestane da reaguje na napade privremenih prištinskih vlasti, kako kažu u snimku, njihova poruka će biti jasna.

NEW: Anonymous - Message to Serbian President



"#Anonymous is not a small group of powerless people to ignore, we are an organised , globally active, collective of like-minded individuals and our message will be clear, if you don't stop your dangerous actions in #Kosovo." pic.twitter.com/dNOqfmhIdn