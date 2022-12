NIKOLA IZ SREMČICE KOGA SU ALBANCI PUSTILI IZ ZATVORA: Nikoga ne mrzim, srpski inat proradio u meni, nisu me zaplašili

Tražio sam od roditelja da mi donesu majicu na kojoj piše "Nema predaje" jer sam uhapšen i osuđen upravo jer sam se na Gazimestanu, na Vidovdan, slikao u majici s tim natpisom.

Hteo sam da pokažem da - kako sam došao, tako ću i da odem! Nisu me zaplašili ni slomili, niti promenili moja ubeđenja.

Osećam se odlično, sve mi je potaman jer sam kod kuće s mojima. Burna je bila noć, slavilo se do zore s porodicom i prijateljima i orilo se "Oj Kosovo, Kosovo!"

Ovo je za Kurir, dan nakon što je oslobođen iz kosovskog pritvora, u kom je nedužan proveo šest dugih meseci, ispričao Nikola Nedeljković (20), koji je uhapšen na Gazimestanu 28. juna zbog navodnog izazivanja etničke mržnje i netrpeljivosti.

Nedeljković je u sredu ujutru pušten iz pritvora i doveden na administrativni prelaz Mutivode, gde su ga sačekali presrećni roditelji i sestra, i odmah su se uputili kući u Sremčicu.

- Smatram da sam boravak u zatvoru i Mitrovici psihički dobro podneo. Znao sam da sam uhapšen samo zato što sam Srbin, da sam čist i da ništa loše nisam uradio. Ne mrzim ja nikoga, ali je u meni proradio čuveni srpski inat i zainatio sam se da ću izdržati koliko god bude trebalo - govori Nikola i dodaje:

- Mnogo mi je pomoglo i to što su mi sve vreme roditelji prenosili reči podrške ljudi iz cele Srbije, ali i od predsednika države Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i Kancelarije za KiM. Stizala su mi i pisma iz cele zemlje, i to mi je dalo dodatnu snagu da izdržim. Želim svima da se zahvalim, ali, pre svega, mojoj porodici i prijateljima, koji su me podržavali i tokom boravka u zatvoru, ali i u sredu uveče priredili slavlje s bakljama, vatrometom i srpskim zastavama.

Povratak studiranju Nedeljković kaže da želi da mu se u narednim danima slegnu utisci, te da želi da se vrati studiranju informatike na Višoj poslovnoj školi, ali i da počne da se bavi humanitarnim radom kako bi pomagao našem narodu na KiM.

Podsetimo, Nedeljković je 6. septembra osuđen na osam meseci zatvora, posle čega je dva meseca proveo u pritvoru, a početkom decembra Apelacioni sud u Prištini mu je smanjio kaznu i odredio meru zabrane ulaska na KiM od godinu dana.

Nedeljković će se u petak sastati s predsednikom Aleksandrom Vučićem.