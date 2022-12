Vučević o situaciji na Kosovu: Postigli smo malu diplomatsku pobedu, ali niko od nas nije u zabludi da je sve idealno

Ministar odbrane Miloš Vučević govorio je u Jutarnjem programu Hepi televizije o diplomatskoj pobedi na KiM, uklanjanju barikada, razgovoru predsednika Vučića sa predstavnicima Srba na Kosovu, ali i o novinama u Vojsci Srbije.

-Rekao bih da treba da budemo zadovoljni, ali ne preterano. Kad kažem ne preterano u smislu da i dalje neki problemi postoje i dalje nije lak život za Srbe na KiM, i dalje je kosovsko-metohijski čvor neodvezan i pitanje koje nas prati. Ali dobro je da posle dužeg vremena Srbija ništa nije morala da daje ili da oduzima. Niko od nas nije u zabludi da su stvari idealne i da su sve stvari rešene, ali smo postigli malu diplomatsku pobedu- dvojica naših sunarodnika su na slobodi i dobili smo po prvi put takve akte od KFOR-a kojima se obavezuju kako će se kontrolisati ulazak kosovskih snaga bezbednosti na sever. Veoma sam ponosan što je pred Aleksandar Vučić i država bili dovoljno strpljivi da dovedu stvari na svoj put.

Mnogo sam ponosan na te momke i nikada neću dozvoliti da ih neko blati

Prvi čovek Vojske pozdravio je sve Srbe na Kosovu i Metohiji koji su pokazali, hrabrost, mudrost i na dostojanstven način protestovali.

-I zamolio bih sve one koji su borci za slobodu u Centralnoj Srbiji, da nekada kažete i neku reč za Srbe na KiM. Bio bi red da ste se oglasili kako žive Srbi na Kosovu, da ste otišli da ih obiđete i čujete njihove sudbine. Sva sreća, oni su brojčano manji u našem narodu, bar po imenu i prezimenu. Bilo je napeto, ja sam po zadatku predsednika stalno dole sa Vojskom Srbije i policijom. Mnogo sam ponosan na te momke, imamo sjajnu vojsku, policiju, sjajne generale, imamo ozbiljno načelnika Generalštaba generala Mojsilovića, podoficire i oficire, specijalne jedinice MUP-a. I da ih ne zaboravimo kad se stvari smire, nikada neću dozvoliti da ih neko blati. Neko će reći da im je to posao, ali je malo drugačiji od većine drugih poslova. Nije redovan posao da idete prvi tamo gde se gine i ratuje, tim pre zaslužuju posebnu pažnju- rekao je Vučević i dodao:

Stručnjake frustriralo što smo bili na administrativnoj liniji

-Mislim da su shvatili da ne glumimo. Ja sam iz Beograda slušao komentare da se igramo, šepurimo, žao mi je što nisu mogli da budu tamo i vide da li je to igrokaz. Zamislite ove stručnjake kažu general Mojsilović i ministar odbrane po nalogu predsednika obišli bateriju haubica koja se posle pomerila kada su otišli. Ej, bre stručnjaci, imaju zadatke koje izvršavaju, a general komanduje da se vidi njihova sposobljenost koliko ima vremena treba da zauzmu borbeni položaj, raportiraju i kažu da li su spremni, a to ne znači da će ostati 10 godina na toj lokaciji. Menjaju se lokacije i vrše konstantne obuke i pripreme. Haubice se pomeraju, one su samohodne haubice stručnjaci. Vidim da ih je posebno frustriralo što smo bili na administrativnoj liniji. Neko iz NATO pakta treba da pojasni ljudima iz Srbije da vojska Srbije sme da se kreće slobodno po teritoriji Centralne Srbije, nažalost ne i po KiM, ali nadam se da će se ta situacija promeniti u skladu s našim zahtevom. Nisam optimista da će nam ispuniti zahtev.

Srbi na KiM ne veruju Kurtiju i međunarodnoj zajednici

Ministar je naglasio da su NATO i KFOR dali dodatnu garanciju da kosovske snage bezbednosti neće mooći da ulaze na sever bez saglasnosti KFOR-a i predsednika ove četiri opštine.

-Nije ni otvoreno pitanje vraćanje Srba u institucije, nije rešeno pitanje ZSO, čeka nas opet pitanje o tablicama. Ono što je dobro jeste da smo izbegli scenario da ljudi od mirnih protesta prelaze u nasilnike. Vrlo teška noć pre dve noći kada je predsednik bio u Raški sa predstavnicima Srba i da je sastanak trajao preko četiri sata. To nije razgovor da Vučić stisne neko dugme i sve resetuje. Bila je to velika borba, politička. Ovo moraju ljudi da razumeju, da je manji deo razgovora bio prenošen putem medija, a veći deo sastanka je bio zatvoren. Vrlo težak i iscrpljujuć, to je za mene bilo novo iskustvo. Samo snažna argumentacija predsednika i poverenje u njega je dovelo da oni prihvate da se sklone barikade. Oni su jasno rekli da ne veruju Kurtiju i međunarodnoj zajednici. I ko može uopšte da ih osudi zbog toga?

Od 1. januara kreću i povećanja plate u Vojsci Srbije od 25 posto

-Moramo da naučimo da je Srbija svaki dan jača, naša vojska i ekonomija. Nije pobedila politika topljenja oruđa i oružja i politika ukidanja vojske, da nam policija ne treba jer zaboga mi živimo u idealnom društu a vojska nam je nepotrebna, više nikada nećemo ratovati. Znate kad neko kaže koliko nas košta vojska. A koliko vas košta sloboda? Mir? Da li uopšte ima cenu? Ta lažna ušteda je pogubna. Ne budemo li nastavili da ulažemo u vojne kapacitete, kao što ulažemo u infrastrukturu, škole, obdaništa, kulturne i sportske centre, verujte propustićemo neke raskrsnice i posle ćemo se teško vratiti na pravi put. Ono što je novina da smo krenuli u projekat 5000 pripadnika specijalnih jedinica VS, koji će biti više plaćeni nego danas. Od 1. januara kreću i povećanja plate u Vojsci Srbije, od 25 posto, pripadnici ministarstva odbrane od 12,5. Specijalne jedinice biće udarna pesnica VS što se tiče kopnene vojske. Naravno, ulažemo i u artiljerijske jedinice, vazduhoplovstvo. Što smo mi jači u naoružanju i sa vojskom, time smo dalje od rata. Nemojte da uđete u mantru da kada kupujete vi idete da ratujete. Ne, nego kada ne kupujete i raspuštate vojsku vi ste plen za one koji nisu dobronamerni. A malo da protrljamo okice i da se umije, pa da vidite da nisu svi dobronamerni i da ne živimo u tim bajkama da niko neće da ratuje i da se svađa. Pa hoće neko nekome i da naudi. Mi treba da radimo na sebi, da razumemo da se ne raduju svi našim uspesima. Treba da nas poštuju i da ne budemo džak za udaranje, da se ne stidimo naše istorije, naših pesama, uniforme srpskog vojnika i policajca. I da čuvamo budućnost za našu decu- naveo je ministar.

Albanci moraju da znaju da budu li opet krenula hapšenja to je kraj svih razgovora

-Jedan stručnjak je rekao da će pocepati svoju diplomu ako prosečne plate budu 500 evra. Posle je rekao da je pogrešio i da će plate da idu na 700 evra prosečno. Naravno da ljudi žele da žive još bolje. Što su vam veće plate veći su vam i troškovi. Kao što ste videli na ovoj krizi oko Kosova i Metohija, važno je da imate snažnog lidera koji zna koji potez se povlače i u kom momentu da bi se izdejstvovala mala pobeda, ali pobeda. Niko od naših ljudi nije stradao, nemamo nove uhapšene, nego puštene. Albanci moraju da znaju da budu li opet krenula hapšenja, to je kraj svih razgovora.

Ovaj trenutak treba da koristimo za dalje jačanje naše države

Komentarišući izjave pojedinih evropskih zvaničnika da su Albanci šampioni u vladavini prava, Vučević kaže da je onda čudno što niko neće da ode tamo da živi.

-A ne vidimo baš ni evropske kompanije da su zainteresovane da ulažu kod tog šampiona. To je jedan festival licemerja i krah međunarodnog javnog prava. Kada velikima odgovara, pozivaju se na njega, a kada im ne odgovara kažu „puj, pike, ne važi“. Mi moramo da jačamo, da radimo, pravimo nove stvari, da budemo složniji po ključnim nacionalnim pitanjima, da ne podmećemo jedni drugima nogu kada imamo protivnika ispred sebe. Ovaj trenutak dok imamo mi treba da koristimo za dalje jačanje naše države, i bolje uslove za život naših građana, to je zadatak svih zadataka – uveren je Vučević.

Ne možete da rušite Vučića na pitanju Kosova, tu ne sme da bude podele

Upita da prokomentariše izostanak jedinstva među našim političkim strankama u cilju jačanja pregovaračke pozicije, Vučević je rekao da su te opozicione stranke politički kratkovide.

-Oni smo gledaju da li im to donosi poen manje ili više, i misle da ako napadnu Vučića da će oni biti viđeni kao neka čvrsta alternativa Vučiću. Narod to ne ceni, jer po pitanju KiM ne sme da bude podele. Osim toga, Vučić je dva puta direktno biran za predsednika i ima najveći legitimitet. Ne mogu tu da ruše Vučića, da to potkopavaju, jer potkopavaju sopstvenu državu. To nije pitanje dnevne politike, i ne smete da rušite državu po pitanju KiM.

Hajde pokažite poštovanje prema svojoj Vojsci, policiji, prema svojoj državi i našem narodu na KiM

On je podsetio da je i u parlamentu bilo reči o tome koliko ima naše vojske i kako je raspoređena i da je nizak moral u našoj vojsci.

-Sve da je tako, a nije tako, to se ne govori. I da ste čak izneli tačne brojeve, a niste, to se ne govori. Slušali smo gluposti da je neko podigao migove 29 zbog dronova, koji inače vrše policijsko patroliranje. Kada smolo srušili dronove, to su omalovažavali i rekli – šta će im dronovi, imaju satelite? Znate li koliko to iritira Vojsku? Oni ćute, neće da kažu, jer su disciplinovani, to su ljudi koji su na terenu, ne vide svoje porodice, ne idu kući za praznike, i onda im neko drži predavanje! Hajde pokažite poštovanje prema svojoj Vojsci, policiji, prema svojoj državi i našem narodu na KiM – poručio je Vučević.

