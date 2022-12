NASTAVIĆEMO DA SE BORIMO! Vučić: Do sada nisu uspeli ni prst na levoj ruci da nam slome, a kamoli kičmu

– Danas je meni bila zaista čast, sa politikom nema veze, upoznao sam jednu divnu porodicu, roditelja koji su odgojili jednog divnog dečaka. Ponosan sam što smo mogli da pomognemo. Ne zaboravite da je tog dana uhapšen i Risto Jovanović.

- Ponosan sam što smo nešto malo mogli da pomognemo. Njegov slučaj je slučaj koji pokazuje sa kime imamo posla - rekao je Vučić i dodao je dobro da taj mladić nikoga ne mrzi i voli svoju otadžbinu.

- Što se tiče zakona Republike Srbije Nikola je čist kao suza - rekao je Vučić i najavio da će godišnju konferenciju održati pred Božić jer nije mogao sada u jeku krize, a nije imao ni dovoljno snage.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da je i jutros zvao evropske predstavnike da povedu računa jer je situacija mnogo teža i opasnija nego što se čini.

- Važno je da oni ispune stvari iz garancija koje su dali. Važno je da razumeju da su se pravili naivni, a da su gledali da je neko, govorim o Međunarodnoj zajednici, četiri baze podigao. Podižeš da bi pretio narodu, da tučeš ljude koji se ljube ili vode ljubav sa devojkom u automobilu, da ih unakaziš i da onda glumite mangupe. I da mislite da će Srbi da ćute. Molim da batinaše sklanjaju, da se ponašaju u skladu sa onim šta je obećano i dogovoreno. Da vode računa o Adžiću, Trajkoviću. Adžić je zbog barikada uhapšen, traži tužilac da se produži pritvor. Zvao sam evropske predstavnike jutros i molio ih, povedite računa, situacija je mnogo teža i opasnija neko što mislite. Imali bi katastrofu sa NATO, uspeli smo da izbegnemo u ovom trenutku. Srpski narod je odlučan da više ne dozvoli teror. Plašim se neodgovornosti i bahatih prištinskih vlasti - istakao je Vučić.

- Uspeli smo da izbegnemo katastrofu, ali je srpski narod toliko odlučan da više teror nad sobom ne dozvoli tako da se veoma plašim neodgovornosti i međunarodnih predstavnika i bahatih prištinskih vlasti - istakao je Vučić.

On je poručio da će se država boriti za svoj narod na Kosovu i Metohiji.

O garancijama da KBS ne može da dođe na sever KiM

- Prvo, u papirima koji su zajednički dali EU i SAD, u obe izjave ne postoji da analiziramo šta je loše za Srbe, ništa. Nema tačke kojom Srbija ima obaveze, nemamo ništa. Drugo, da je za dolazak kosovskih snaga bezbednosti, to su uspevali jer su im gledali kroz prste. Po prvi ptu imamo garantije da ono što oni nazivaju svojom vojskom, da imamo garantije da ne mogu na sever. Nikada to nismo imali do danas. Neće biti gonjeni ljudi od septembra 2021. godine, nema dela koje je neko počinio na barikadama. Nije bilo mrtvih, nije bilo ranjenih, nemate razlog da gonite tamo ljude. Amerikanci su insistirali da će i oni, a ne samo EU, Albance baš briga za EU, ali imaju neku vrstu straha od Amerikanaca. Amerikanci su rekli da će da prate svaki proces kako ne bi mogli da osuđuju ljude, kao što su Nedeljkovića - rekao je Vučić.