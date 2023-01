KURTI NIJE SPOSOBAN ZA KOMPROMIS! Orlić u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs analizirao situaciju na KiM i otkrio DETALJ iz porodičnog života

Jedino što Kurti radi je čista destrukcija i teror, on za kompromis nije ni sposoban. Zato je izlišno govoriti o bilo kakvom novom sporazumu – prvo mora da se ispuni sve ono što je prethodno dogovoreno. Bez formiranja Zajednice srpskih opština i pune realizacije Briselskog sporazuma besmislene su bilo kakve nove teme, istakao je predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs

U 2022. godini Vam je poverena izuzetno važna funkcija, funkcija predsednika Skupštine Srbije. Kako ste se snašli na ovoj poziciji?

- Svaka prilika da radite za svoju zemlju i zastupate politiku koja donosi istorijske promene za Srbiju, a to znači – politiku koju je postavio i koju lično predvodi predsednik Aleksandar Vučić, jeste izuzetno važna. To važi na svakom mestu koje vam je povereno, na svakom poslu kog se prihvatite, svuda. Narodna skupština, naravno, podrazumeva posebnu odgovornost, ali je mera rezultata za svakoga od nas ista – dorasli smo poverenom poslu onoliko, koliko sa uspehom upravo tu politiku sprovodimo.

Kako ocenjujete rad ovog saziva Skupštine i kakvi su Vam planovi za narednu godinu?

- Skupština je prethodnih meseci uradila dobar posao. Održali smo važnu sednicu posvećenu Kosovu i Metohiji, izabrali novu Vladu, uz brojne zakone i sporazume usvojili i budžet za 2023., kojim su predviđena značajna povećanja penzija i plata, nastavak izgradnje novih autoputeva i modernih pruga, dalje unapređenje zdravstvenog sistema… obezbeđeni su svi ključni elementi državne politike za koju je naš narod ubedljivom većinom glasao 2022., na najslobodnijim izborima od uvođenja višestranačja.

Čini se da pred Vama nije ni malo jednostavan zadatak, imajući u vidu da se opozicija posle bojkota vratila u poslaničke klupe. Već od prvih zasedanja svedočili smo brojnim “prozivkama”, a bilo i koškanja. Jeste li očekivali takvo ponašanje poslanika?

- Od pripadnika bivšeg režima niko u Srbiji nije ni očekivao bilo šta drugo – poznato je da ti ljudi nikakvu politiku nemaju, a od “rezultata” svoje vlasti beže kao đavo od krsta. Šta bi onda drugo u Skupštini i radili, šta predstavljali i pokazivali, osim onoga što inače rade na društvenim mrežama i po svojim medijima? Agresija, histerija, napadi mržnje – sve to tek začinjeno sa nešto providne glume i jeftine patetike, jedini su sadržaj koji imaju da ponude. Odgovorna većina, ipak, na takve predstave ne naseda. Ne može agresivna manjina Skupštinu da spreči u obavljanju posla.

Koliko Vam je u vođenju sednica teško da stranačke razlike stavite u drugi plan?

- Sve se radi samo po poslovniku, tu ne postoje posebna pravila za određene stranke. A kada bi neko i hteo, a neće niko, da se vodi stranačkom pripadnošću pojedinaca – to bi bilo praktično nemoguće. Stranaka bivšeg režima ima toliko da im više niko tačno ni imena ne zna, ni ko je tamo u kojoj stranci, ne znaju ni oni sami. Još svakog meseca, na sav taj haos, neki napuštaju te njihove stranke, menjaju dres ili prave nove. Kako onda da ih bilo ko razlikuje po stranačkoj pripadnosti? Zvuči smešno, još posebno kad znate da je to suštinski – sve isto. Sve je to ista “politika” prošlosti, ujedinjena oko napada na Aleksandra Vučića i SNS: od krajnje desnih, do krajnje levih, bez ikakve razlike. Samo su im sujete pojedinačne i ima ih bezbroj.

Opoziciji zameram što su nam uništavali zemlju

Neretko se nalazite na meti opozicije, koja Vam, najpre zamera "oštrinu". Šta biste Vi mogli da zamerite njima?

- Zameram im isto što i svi drugi u Srbiji: što su nam zemlju uništavali. Nije poenta u oštrini, odnos prema državi je najvažniji, a oni su se prema svojoj ponašali kao da nije njihova. Isti takav odnos pokazuju i dan - danas.

Iz dana u dan se suočavamo sa sve većim političkim pritiscima po pitanju Kosova i Metohije. Kako ocenjujete trenutnu situaciju, a kako delovanje Prištine?

- Situacija je i dalje veoma teška, ali postignuto oslobađanje Srba iz Kurtijevih kazamata predstavlja ogromnu pobedu za naš narod. Izborili smo i pisane garancije, koje sada po prvi put uključuju Srbe na KiM i državu Srbiju, o zabrani ulaska u srpske sredine za terorističke falange koje Priština zove KBS. I jedno i drugo je, pre svih, izborio predsednik Srbije – čuli smo to i od porodica oslobođenih, kao i od međunarodnih zvaničnika. Sada zbog toga Kurti besni, a ućutali su se njegovi lokalni poslušnici, kao i njegovi istomišljenici iz ovdašnjeg bivšeg režima. Po takvim njihovim reakcijama uvek se najbolje vidi: da se dogodilo nešto dobro za našu državu i naš narod. Mi nastavljamo da se borimo.

Imajući u vidu neprestane provokacije Aljbina Kurtija, kompromisno rešenje se čini kao nedostižan cilj. Imamo i brojne sporazume koji se ne poštuju. Da li EU uopšte ima snagu da bude garant bilo kakvog novog sporazuma?

- Jedino što Kurti radi je čista destrukcija i teror, on za kompromis nije ni sposoban. Zato je izlišno govoriti o bilo kakvom novom sporazumu – prvo mora da se ispuni sve ono što je prethodno dogovoreno. Bez formiranja Zajednice srpskih opština i pune realizacije Briselskog sporazuma besmislene su bilo kakve nove teme. Vidi se i na tom primeru koliko je naša državna politika bila ispravna: Srbi se danas svi pozivaju na Rezoluciju 1244 i Briselski sporazum kao ključne argumente, čak i oni koji su taj sporazum napadali ranije. Ostaće zapisano ko je taj sporazum izborio, da nam čuva mir već 10 godina i brani pozicije u inače nemogućim uslovima. Kao i – ko je jedini tražio povratak naše vojske i policije, u skladu sa Rezolucijom UN. To je uradio Aleksandar Vučić. Samozvane “patriote” nikada nisu ni probale ništa slično, naprotiv – bili su na vlasti u vreme kada smo sve gubili. I baš ih je bilo briga.

Istovremeno sa pritiscima na Beograd koji dolaze iz međunarodne zajednice, koja se često otvoreno stavlja na stranu Prištine, državno rukovodstvo je izloženo različitim optužbama opozicije. Da li je takvo delovanje u skladu sa nacionalnim interesima Srba? Nudi li opozicija neko rešenje?

- Nema kod bivšeg režima baš ništa od rešenja, a da budu u interesu našeg naroda i države. Jedan deo njih danas otvoreno zagovara nezavisno “Kosovo”, drugi preti puškama koje ne bi nikada nosili oni, već zamišljaju da ratuju isključivo tuđa deca. I suštinski tu razlike nema: jednaka bi bili katastrofa za zemlju i jedni i drugi. Kao što su i bili već, zajedno, kada su bili vlast. Degutantno je i gledati kako se takozvani “branioci Kosova” iz desnih stranaka okupljaju na zajedničkom slikanju oko Vuka Jeremića, koji je sinonim nacionalne katastrofe pred Međunarodnim sudom pravde, na čemu mu se godinama zahvaljuje cela Priština, od Tačija do Kurtija. Ali je to dokaz koliko je to sve – isto. Baš zato niko od njih nema ni promil glasova kod Srba na KiM, već srpski narod tamo plebiscitarnu podršku daje Aleksandru Vučiću. Ti ljudi znaju najbolje ko njih čuva i za njih se bori, a ko je njihovim sudbinama umeo samo da sebično trguje u svom privatnom interesu.

Srbija se godinama suočava sa padom nataliteta i takvi demografski podaci su sve samo ne ohrabrujući. Šta biste Vi kao otac troje dece poručili mladim parovima?

- Sve što danas radimo ima smisla jedino ako – ima kome da ostane. Stotine fabrika otvorenih prethodnih godina, koridori na koje smo čekali decenijama i konačno dočekali da postanu realnost, moderni klinički centri, tehnološki parkovi, naučni instituti… Sve to treba neko da nasledi, da sutra na tim snovama gradi dalje. Zato moramo da imamo dece. A u današnjoj Srbiji mladi vide da imaju, u poređenju sa nekim prethodnim vremenima, mnogo više realnih razloga da planiraju svoju budućnost. Vide da ona danas postoji i u našoj zemlji, ne moraju da je traže po svetu. Ima je, sigurno, i za njihovu decu: ako budemo nastavili da radimo ovako kako smo pokazali da umemo. Da se borimo za to, da u toj borbi sustižemo i one koji su uvek bili ispred nas, pa da konačno i mi pobeđujemo. Mladi treba da veruju u svoju Srbiju, da budu deo tih važnih pobeda, da im doprinesu.

NEMA ZABUŠAVANJA - Ćerke su se postarale da jelka bude okićena na vreme

Kako ćete i sa kim provesti novogodišnje i božićne praznike? Da li kitite jelku, da li ste verovali u Deda Mraza i da li Vaše naslednice veruju? Koja proslava pomenutih praznika Vam je ostala u najlepšem sećanju?

- Praznike provodim sa porodicom, svaki trenutak koji nije posvećen obavezama, koliko god je to moguće. Svima su nam praznici koje provedemo zajedno upravo - najlepši koje pamtimo. Jelka je okićena na vreme: devojčice su se postarale da bude tako, da nema zabušavanja po tom pitanju. U našoj kući se veruje u Deda Mraza: ta odluka je, naravno, doneta potpuno demokratski – većinom glasova.

