Spasojević je za "Odbranu" dao svoje mišljenje o srpsko-grčkim odnosima, ali i aktuelnim temama.

Dušan Spasojević je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, a magistrirao međunarodne odnose na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Između 2000. i 2013. godine obavljao je dužnosti šefa Kabineta saveznog ministra unutrašnjih poslova, spoljnopolitičkog savetnika predsednika Republike, pomoćnika ministra i državnog sekretara Ministarstva odbrane, kao i ambasadora Srbije u Turskoj. Autor je knjiga „Između Turske i Evrope: zapisi i svedočanstva između dve diplomatske misije” i „Grčka: rat za nezavisnost, stvaranje države i preporod nacije”. Predsednik Republike Grčke odlikovao ga je Medaljom časti 2007, a predsednik Republike Italije Ordenom zvezde italijanske solidarnosti 2009. godine. Od 2016. godine Dušan Spasojević je srpski ambasador u Grčkoj.

Razgovaramo o srpsko-grčkim odnosima, o bliskosti Srba i Grka, koju mnogi nazivaju „tajanstvenom vezom”, koja nadilazi svaki drugi politički odnos i trenutni interes.

* INTERESOVANjE ZA GRČKU, KOJE POKAZUJETE SVOJIM RADOM, AKTIVNOSTIMA, ZNANjEM JEZIKA, PREVAZILAZI AMBASADORSKE DUŽNOSTI.

– Velika je čast i privilegija predstavljati svoju zemlju i štititi njene interese u inostranstvu. Naročito unapređivati odnose sa jednom tradicionalno prijateljskom državom sa kojom nas veže vekovno savezništvo, kakva je nesumnjivo Grčka. Sa druge strane, tu počast istovre-meno prate još veća obaveza i bezmerna odgovornost da se opravda ukazano poverenje. I to ne samo prema onima koji su vam ga ukazali, predsedniku Republike, vladi i ministru spoljnih poslova, već i prema samom sebi, svojim precima i potomcima. Otuda ogromna strast da se nauči jezik i stekne što veće znanje o zemlji i narodu prijema kako bi se što kompetentnije obavljale složene dužnosti i ispunili visoko postavljeni ciljevi diplomatske misije.

* KADA SU U PITANjU AKTUELNI ODNOSI SRBIJE I GRČKE, ŠTA JE U FOKUSU VAŠIH DIPLOMATSKIH AKTIVNOSTI? KOJE VAŽNIJE REZULTATE I KORISTI ZA GRAĐANE JEDNE I DRUGE DRŽAVE IZDVAJATE?

– Unapređenje srpsko-grčkih odnosa u svakoj oblasti međusobne saradnje nalazi se u fokusu i predstavlja težište rada srpske ambasade u Atini od mog stupanja na dužnost. Centar gravitacije, prirodno, čini razvijanje i učvršćivanje političkih, kulturnih i privrednih veza između naše dve zemlje. U političkom smislu, najvažniji rezultat jesu uspostavljanje Visokog saveta za saradnju jula 2017. i potpisivanje Deklaracije o strateškom partnerstvu, koju su koncem 2019. Godine u Atini svojim potpisima krunisali srpski predsednik Aleksandar Vučić i grčki premijer Kirjakos Micotakis. Kada je reč o privrednoj saradnji, naročito sam ponosan na činjenicu da su se, posle dugog niza godina, srpske kompanije vratile na grčko tržište i da je međusobna trgovinska razmena gotovo udvostručena. Posebnu korist za građane, od kako sam stupio na dužnost, predstavljaju potpi-sani sporazumi o socijalnom osiguranju i međusobnom priznavanju vozačkih dozvola koji se uveliko nalaze u primeni. Kao i otvaranje nekoliko naših novih konzulata – u Volosu, u centralnoj Grčkoj, i u Iraklionu, glavnom gradu najvećeg grčkog ostrva Krit, kao i grčkog počasnog konzulata u Jagodini.

* SARADNjA DVEJU ARMIJA DEO JE UKUPNIH RAZVIJENIH ODNOSA SRBIJE I GRČKE. KOJA SU TEŽIŠNA INTERESOVANjA GRČKE STRANE U CILjU UNAPREĐENjA TE SARADNjE?

– Posebno sam ponosan na izvanrednu saradnju, visok stepen razumevanja, uvažavanja, poštovanja i poverenja, koji su u prethodnih nekoliko godina uspostavljeni između srpskih i grčkih oružanih snaga. O tome svedoče brojne zajedničke aktivnosti, od vežbi jedinica za specijalne operacije do razmena poseta najvišeg nivoa. Vojsku Srbije i Oružane snage Grčke na blisku saradnju obavezuju ne samo savremeni izazovi, pretnje i rizici već i slavna tradicija iskovana u poslednja dva veka zajedničke borbe za slobodu dva naroda i nezavisnost naše dve zemlje.

* ZNAMO KOLIKO JE INTERESOVANjE GRAĐANA SRBIJE ZA LETOVANjA I PUTOVANjA U GRČKU. ALI JE MANjE POZNATO KAKO ŽIVE SRBI KOJI SU IZABRALI GRČKU ZA SVOJU DRUGU DOMOVINU. DA LI NjIHOVA DECA IMAJU PRILIKU DA, PORED JEZIKA, UČE O SRBIJI, DA LI SE ČUVAJU KULTURNE VEZE, OSEĆAJ PRIPADNOSTI?

– Očuvanje nacionalne svesti i pripadnosti srpskom narodu, negovanjem srpskog jezika, tradicije i kulture, predsta-vlja jednu od misija svake srpske ambasade u zemljama u kojima naš narod živi u rasejanju. Veoma sam zadovoljan rezultatima koje smo u poslednjih nekoliko godinapostigli na ovom, izuzetno važnom polju delovanja srpske diplomatske službe. Pored otvaranja dva nova konzulata, u Volosu i Iraklionu, srpska ambasada u Atini inicirala je i, uz svesrdnu pomoć Ministarstva prosvete, otvorila tri nove srpske dopunske škole. Od nedavno, pored Atine, Agios Nikolaosa, Irakliona i Soluna, u Grčkoj postoje srpske škole i u Volosu i Larisi, u centralnom delu kontinentalne Grčke, i u Hanji,na krajnjem zapadu ostrva Krit. Kada je reč o očuvanju najsvetlijih srpskih tradicija, najviše sam ponosan što je na moj predlog, u proleće 2020, Đorđe Mihajlović, legendarni „čika Đorđe”, višedecenijski čuvar srpskog vojničkog groblja „Zejtinlik” u Solunu, dobio srpsko državljanstvo.

* SRBI VOLE, ALI NE POZNAJU GRKE, TVRDI PROF. DR DARKO TANASKOVIĆ U OSVRTU NA VAŠU KNjIGU „GRČKA: RAT ZA NEZAVISNOST, STVARANjE DRŽAVE I PREPOROD NACIJE”. VI STE DUBOKO ZARONILI U TRAGANjE ZA GRČKIM IDENTITETOM, OD ANTIČKOG I VIZANTIJSKOG NASLEĐA DO BORBE ZA NACIONALNO OSLOBOĐENjE I IZGRADNjU MODERNE DRŽAVE. KOLIKO VI POZNAJETE GRKE?

– Ambasadoru i profesoru Darku Tanaskoviću neizmerno sam zahvalan jer je meni, i čitavoj mojoj generaciji, svojim neumornim diplomatskim i intelektualnim pregalaštvom osvetlio put, a svojim ličnim primerom nepogrešivo pokazao pravac delovanja. Sećam se vremena kada sam sa dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu odbrane, zaduženog za politiku odbrane, odlazio na dužnost srpskog ambasadora u Turskoj. Knjiga Darka Tanaskovića o toj zemlji je meni i mojim najbližim saradnicima, među kojima se tada nalazio i pripadnik vašeg kolektiva Aleksandar Skakić, bila čvrst oslonac i siguran vodič kroz Scilei Haribde turske unutrašnje i spoljne politike. Nadam se da će i moja knjiga „Grčka: rat za nezavisnost, stvaranje države i preporod nacije” u vremenu pred nama biti takva ista potpora, uporište i pouzdan kormilar putnicima namernicima koji iz Srbije kreću put Grčke.

* KOJI RAZLOZI I ZASLUGE STOJE IZA MEDALjE ČASTI KOJOM VAS JE 2007. GODINE ODLIKOVAO PREDSEDNIK GRČKE?

– Medalja časti, kojom me je u jesen 2007. odlikovao tadašnji predsednik Grčke Karolos Papuljas, uvek će me podsećati na godine provedene na odgovornim dužnostima u Ministarstvu odbranei Vojsci Srbije. Od svih dužnosti koje sam do sada obavljao, vreme provedeno u radu sa starešinama Vojske Srbije na mene je ostavilo najdublji trag i iz njega nosim najlepše uspomene. Medalja koju mi je dodelio grčki predsednik odnosi se upravo na to razdoblje moje karijere, a njeni razlozi su inicijativa za učešće naše vojske u munjevitoj intervenciji da se pritekne u pomoć Grčkoj i na Peloponezu ugasi strahoviti požar koji je izbio u leto 2007. godine. Zasluge za ovaj visoki orden, u tom smislu, pripadaju podjednako i svim pripadnicima naše vojske, prevashodno njenog ratnogvazduhoplovstva, koji su, zajedno sa mnom, učestvovali u ovoj operaciji.

* KNjIGA „GRČKA: RAT ZA NEZAVISNOST, STVARANj EDRŽAVE I PREPOROD NACIJE” IMA DVA IZDANjA U DVE GODINE. I IMA DOBAR ŽIVOT! POTVRĐUJE VAŠU OCENU DA „PISANA REČ IMA ŽIVOT AKO USPE DA GA PRONAĐE I DOTAKNE”. KOJI MOTIVI SU VAS PODSTICALI U PISANjU? KADA IZLAZI PREVOD NA GRČKI JEZIK I KAKAV PRIJEM OČEKUJETE OD NOVE ČITALAČKE PUBLIKE?

– Obeležavanje dvesta godina od podizanja grčkog ustanka protiv viševekovnogturskog ropstva bilo je samo neposredan povod da knjiga bude objavljena prošle godine. Duboki razlozi i motivi za njeno pisanje bili su u najmanju ruku dvojaki. Prevashodno davnašnja želja da ovom knjigom srpskoj čitalačkoj publici u pravom svetlu, na osnovu originalne arhivske građe i naučno utemeljenih izvora, predstavim prijateljski grčki narod. S druge strane nalazila se jedna vrsta intimnog nemirenja sa poraznom činjenicom da na srpskom jeziku nije napisana nijedna sveobuhvatna istorija savremene Grčke. U tom smislu knjiga predstavlja svojevrsni izraz pobune protiv toga da kao narod o svetu oko nas učimo isključivo iz knjiga koje su pisali stranci. Naročito uzimajući u obzir da je dobar deo stranih autora veoma često rukovođen interesima i pogledima duboko suprotstavljenim našim težnjama ka nezavisnosti i slobodi. Posebno me raduje činjenica da je jedna od najuglednijih atinskih izdavačkih kuća „Kastanjotis” odlučila da objavi moju knjigu. Najteži deo posla, prevođenje sa srpskog na grčki jezik, gotov je i knjiga se sada nalazi u završnim fazama pred objavljivanje. Ne mogu da kažem da nemam pozitivnu tremu i da pomalo ne strepim od čitalačke publike u Grčkoj. Naročito jer pred nju ne izlazim samo kao autor veći kao srpski ambasador.

* RAT ZA NEZAVISNOST GRČKE POTVRĐUJE KOLIKO SU VELIKE SILE I ONDA I SADA UMEŠANE U ISTORIJU BALKANSKIH NARODA. DA LI JE TO KONSTANTA ZAJEDNIČKE ISTORIJE NARODA NA OVIM PROSTORIMA KOJA OBELEŽAVA I AKTUELNU BEZBEDNOSNU SITUACIJU I MOGUĆE PRETNjE?

– Smrt vožda Prvog srpskog ustanka Karađorđa Petrovića bila je u tesnoj vezi sa „Prijateljskim društvom”, tajnom organizacijom grčkih zaverenika koja je, samo nekoliko godina kasnije, s proleća1821, podigla grčki ustanak. To je razlog da jedna od centralnih atinskih ulica nosi naziv „Karađorđa od Srbije”, kao i za ocenu oca grčke nacionalne istorije Konstantinosa Paparigopulosa, koji je1884. postao pridruženi član današnje Srpske akademije nauka i umetnosti, da je Karađorđe bio „neznani junak i žrtva Grčke revolucije”. Pojedini ugledni istoričari, među kojima i Milorad Ekmečić, mišljenja su da je strani faktor, u ulozi inspiratora, i te kako bio umešan u ovo ubistvo. Od tog vremena zajedničke borbe za nezavisnost i slobodu balkanskih naroda, koju su i tada predvodili Srbi i Grci, kao naročita konstanta, podmukla i opasna bezbednosna pretnja, izdvaja se upravo mešanje velikih sila. I danas, kao i pre dva veka, služeći se istom imperijalnom metodologijom, one ne biraju sredstva za ostvarivanje svojih interesa.

* KOJE ĆE KLjUČNE KARIKE PREŽIVETI OVO, JOŠ JEDNO, TURBULENTNO VREME I OSTATI U ČVRSTOM TEMELjU PRIJATELjSKIH ODNOSA SRPSKOG I GRČKOG NARODA?

– Ključna i najjača karika srpsko-grčkih odnosa jeste obostrani doživljaj međusobne bliskosti, bratstva po oružju i prijateljstva zasnovanog na zajedničkim vrednostima, duhovnim stremljenjima i istorijskom iskustvu. Ovi osećaji pod jednakim intenzitetom prožimaju naša dva naroda. Ta bliskost Srba i Grka, koju mnogi nazivaju „tajanstvenom vezom”, kao i nesvesna, gotovo nagonska povezanost, nadilazi svaki drugi politički odnos i trenutni interes.

* POSLE DIPLOMATSKE SLUŽBE U ANKARI NAPISALI STE KNjIGU „IZMEĐU TURSKE I EVROPE: ZAPISI I SVEDOČANSTVA IZMEĐU DVE DIPLOMATSKE MISIJE”. SADA JE U ATINI NASTALA KNjIGA „GRČKA: RAT ZA NEZAVISNOST, STVARANjE DRŽAVE I PREPOROD NACIJE”. DA LI BUDUĆU DIPLOMATSKU SLUŽBU PRIŽELjKUJETE PREMA TEMI O KOJOJ PLANIRATE DA PIŠETE ILI ĆE MESTO SLUŽBOVANjA ODREDITI TEMU?

– Ko razume državu, zna da vojska i diplomatija, kao sredstva za ostvarivanje državne politike, idu ruku pod ruku i da ne mogu jedna bez druge. Između vojnog i diplomatskog poziva, uz ogromne razlike, postoje i velike sličnosti. Nekeo d njih su, svakako, čast služenja svojoj zemlji, disciplina, posvećenost i kreativnost u izvršavanju poverenih zadataka i misija. Diplomate, zapravo, u službi svog naroda i svoje države deluju u onom međuprostoru koji se u udžbenicima strategije i vojnim enciklopedijama naziva pretpoljem bitke. Kao i vojnici, diplomate nikada ne mogu unapred sa izvesnošću znati kakva ih iskušenja čekaju. To znači da se teme za pisanje knjiga ne biraju. Ako vas pogleda i osmehne sreća da se zateknete na teškom mestu i da vas zadese burna vremena, tema će odabrati vas.