VUČIĆ: Borili smo se da sačuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, ali i da sačuvamo mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o Kosovu i Metohiji kaže da smo se borili da sačuvamo naš narod na KiM, ali i mir, kao i da to ovog puta nije bilo lako.

Predsednik Vučić je rekao da to nije uvek jednostavno.

- Naime, ne traje to od juče. Ne stvaraju se te situacija zbog jednog ili deset incidenata. Godinama se priprema i godinama se potcenjuje stanje duha srpskog naroda - naglasio je Vučić.

- I večeras šalju ekipu kosovske policije da iz južnog dela pređu u severnu, pa se vrate samo da provociraju. Niko se nije uplašio Albanaca, prvi put kažem: Mogu da dovedu Svetog Petra, oni na severu ne mogu ništa. Oni nisu snažniji od Srba i tačka - dodao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je presudilo to što su se celu noć svađali oko reči barikade i da NATO izađe sa tekstom koji bi prvi put obuhvatio Srpske lokalne zajednice.

- I kažu Vučić slavi pobedu, a niste mogli osmeh da mi vidite. Osećam se kao pregažen, ne sećam se da sam imao tako težak sastanak... Suština je da Srbi više nisu mogli da trpe zulum. To da su Srbi nekog napali nekog šok bombama, to su gluposti. Da li ima Srba sa oružjem? To ne znam - izjavio je Vučić.

Vučić ističe da je suština da Srbi više nisu mogli da trpe zulum i da to da su Srbi nekog napali šok bombama, da su to gluposti.

Da li ima Srba sa oružjem? To ne znam.

Predsednik Vučić ističe da se Albanci nisu zaleteli da sklone barikade koje su postavili Srbi na severu KiM iz dva razloga.

- Prvi je što bi naišli na tvrd orah i shvatili bi koliko je žestok otpor naroda. Drugi razlog je da znaju da bi stigao snažan odgovor Srbije i da bi bili počišćeni kao metlom - kazao je Vučić.

Na pitanje da bi se to desilo ukoliko se ne bi uključio neko drugi u smislu rata, Vučić je kazao da ne bi na to da odgovori.

- Taj neko drugi, ne bih o tome da govorim jer je to katastrofa za nas u političkom smislu, ali ne želim da govorim o vojno-bezbednosnom smislu, samo nemojte da potcenjujete svoju zemlju i to je sve što imam da vam kažem - naveo je Vučić.

Na pitanje ko se obradovao ishodu, a ko nije, Vučić je rekao:

Ja smatram da je odlično, to je mali uspeh koji smo na taktičkom planu postigli.

Odgovarajući na pitanje Vučić je za Edvarda DŽozefa rekao da je "albanski bot".

- Baraba najobičnija u Vašingtonu koja mnogo para albanskih dobija. Njima smeta što smo odigrali šahovski precizno, igrali smo jako i uvek ćemo igrati jako - kazao je Vučić.

Našli se neki lezilebovići da prete

Vučić je govoreći o pretnjama takozvanih Anonimusa rekao da ga je to zabavilo i da su se našli neki lezilebovići da prete.

- Ja sam im odgovorio zajedno sa psima dobijenim od šeika - naveo je Vučić.