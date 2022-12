VUČIĆ: Srbi nikad nisu bili motivisaniji da brane Srbiju! Biće dovoljno i struje i gasa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o Kosovu i Metohiji kaže da smo se borili da sačuvamo naš narod na KiM, ali i mir, kao i da to ovog puta nije bilo lako.

Predsednik Vučić je rekao da to nije uvek jednostavno.

- Naime, ne traje to od juče. Ne stvaraju se te situacija zbog jednog ili deset incidenata. Godinama se priprema i godinama se potcenjuje stanje duha srpskog naroda - naglasio je Vučić.

- I večeras šalju ekipu kosovske policije da iz južnog dela pređu u severnu, pa se vrate samo da provociraju. Niko se nije uplašio Albanaca, prvi put kažem: Mogu da dovedu Svetog Petra, oni na severu ne mogu ništa. Oni nisu snažniji od Srba i tačka - dodao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je presudilo to što su se celu noć svađali oko reči barikade i da NATO izađe sa tekstom koji bi prvi put obuhvatio Srpske lokalne zajednice.

- I kažu Vučić slavi pobedu, a niste mogli osmeh da mi vidite. Osećam se kao pregažen, ne sećam se da sam imao tako težak sastanak... Suština je da Srbi više nisu mogli da trpe zulum. To da su Srbi nekog napali nekog šok bombama, to su gluposti. Da li ima Srba sa oružjem? To ne znam - izjavio je Vučić.

Vučić ističe da je suština da Srbi više nisu mogli da trpe zulum i da to da su Srbi nekog napali šok bombama, da su to gluposti.

Da li ima Srba sa oružjem? To ne znam.

Predsednik Vučić ističe da se Albanci nisu zaleteli da sklone barikade koje su postavili Srbi na severu KiM iz dva razloga.

- Prvi je što bi naišli na tvrd orah i shvatili bi koliko je žestok otpor naroda. Drugi razlog je da znaju da bi stigao snažan odgovor Srbije i da bi bili počišćeni kao metlom - kazao je Vučić.

Na pitanje da bi se to desilo ukoliko se ne bi uključio neko drugi u smislu rata, Vučić je kazao da ne bi na to da odgovori.

- Taj neko drugi, ne bih o tome da govorim jer je to katastrofa za nas u političkom smislu, ali ne želim da govorim o vojno-bezbednosnom smislu, samo nemojte da potcenjujete svoju zemlju i to je sve što imam da vam kažem - naveo je Vučić.

Na pitanje ko se obradovao ishodu, a ko nije, Vučić je rekao:

Ja smatram da je odlično, to je mali uspeh koji smo na taktičkom planu postigli.

Odgovarajući na pitanje Vučić je za Edvarda DŽozefa rekao da je "albanski bot".

- Baraba najobičnija u Vašingtonu koja mnogo para albanskih dobija. Njima smeta što smo odigrali šahovski precizno, igrali smo jako i uvek ćemo igrati jako - kazao je Vučić.

Vučić je večeras ponovo uporedio Srbe sa Galima.

- Rešili smo da budemo svoji na svoje, da čuvamo svoju zemlju i da je ne damo nikome. I šta će da preduzmu? - upitao je Vučić.

Vučić kaže da se mesecima nije čuo sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

- Sam Peskov je korektno rekao da nismo ništa tražili od Rusije. Zbog toga kažu da smo mi nacisti, a Kurti obnavlja kuću Džaferu Devi. Kurti je lično platio 300.000 evra da se obnovi njegova kuća. Taj mali nacista čezne da bude Enver Hodža i ne sme nikad u oči da me pogleda - kazao je Vučić.

Kaže da se nekim drugima ne isplati da ne čuvaju mir i zato im je lakše da ulože novac u njegovo rušenje.

Vučić se zahvalio Rusiji na podršci teritorijalnom integritetu Srbije i rekao da je nažalost geopolitička situacija je takva da možemo da se uzdamo samo u sebe.

Povodom izjave Marije Zaharove da "kompromis Beograda i Prištine uz garancije Zapada teško da se može nazvati održivim", predsednik je rekao da smatra isto.

Vučić je izjavio da su Lajčak i Eskobar bili korektni i zahvalio se junacima i policijske žandarmerije, SAJ-a, Vojske Srbije...

- Albanci su imali samo 74 odsto ljudstva u pripravnosti u Gnjilanu, u Južnoj Mitrovici nikad preko 70 odsto nisu mogli da skupe - objasnio je Vučić i dodao da je kod nas taj procenat iznosio 92 odsto.

Za jedno veče 90 odsto žandarmerije je bilo spremno, istakao je dodao je Vučić.

- Ljudi su razumeli koliko se država bori za mir, ali su ljudi siti nepravde, kršenja međunarodnog prava i prava našeg naroda na KiM - kazao je on i dodao da je 98 odsto Srba sa KiM podržalo barikade.

Predsednik kaže da se Zdravko Ponoš možda smeje zbog 6 haubica.

- Znate li kakvo je to oružje? 155 milimetara. Možemo da preoremo celu njihovu bazu za manje od 30 minuta - istakao je Vučić i dodao da smo imali 18 haubica.

- U njegovo vreme nismo imali nijednu, a da smo imali on bi ih uništio - istakao je Vučić.

Dodaje da će, za razliku od Ponoša, on uvek biti uz svoj narod i sve političke i životne posledice su spremni da izdrže i on i njegova deca.

- Kaže da sam ih izveo na barikade, a ja za barikade nisam znao - objasnio je Vučić.

Vučić ističe da je došla garancija da neće biti hapšeni ljudi sa barikada.

Dodaje da su predstavnici bivše vlasti za jedan dan pustili 1.008 albanskih terorista na slobodu, uključujući Kurtija, Fljoru Brovinu i braću Mazreku, a sadašnja vlast se bori da Srbe pusti na slobodu.

Objašnjava da biti predsednik političke stranke ne znači da obavlja javnu funkciju, ali da "Cvijetin Milivojević nije neki pravnik".

- Ne moraju da brinu, zbog celokupne situacije, krenuli smo u izborni proces SNS-a. Kada se taj proces završi, idemo na skupštinu, i ja neću biti predsednik SNS. To onima koji su najgori u Srbiji neće pomoći da pobede. Narod vidi rezultate i ko kako radi - kazao je Vučić.

Deficit nam je 3,3 odsto i to zbog energenata naveo je predsednik Vučić i dodao da ljudi mogu pare da troše i da će biti dovoljno struje i gasa.

- Bio sam skeptik do danas, a sad da nam ukinete sve, imaćemo svega dovoljno. Obezbedili smo se na vreme - rekao je Vučić i najavio veliku bitku za energetiku sledeće godine i dodao da je hrane u svetu sve manje.

Vučić za Božić u Hilandaru Za Božić predsednik Vučić ide drugi put na Hilandar. - Idem sa starijim sinom Danilom. Vukan je još mali da izdrži bdenje. Sa starijim sinom ću provesti Badnje veče i Božić. Hvala svim monasima Hilandara koji nas primaju. to su divni ljudi, beskrajno sam im zahvalan koliko se mole za Srbiju - rekao je Vučić. Vučić je građanima poželio srećnu Novu godinu i poručio im da "nema predaje". Kad su želje u pitanju, on kaže da lično želi da mu deca budu živa i zdrava, a profesionalna da imamo više dece u Srbiji.

Javni dug nizak

Predsednik Vučić je rekao da nam je javni dug na niskom nivou.

- Mi smo na 55 odsto u odnosu na BDP. Rastu plate, penzije... Inflacija je zaustavljena - ima isti nivo kao u novembru. Očekujemo stagnaciju još jedan mesec, a onda pad. Neće biti zime za Srbiju i biće sve u redu - kazao je Vučić.

Našli se neki lezilebovići da prete

Vučić je govoreći o pretnjama takozvanih anonimusa rekao da ga je to zabavilo i da su se našli neki lezilebovići da prete.

- Ja sam im odgovorio zajedno sa psima dobijenim od šeika - naveo je Vučić.

Curenje amonijaka

Za nesreću u Pirotu u kojoj je došlo do curenja amonijaka, Vučić kaže "Šta ćete? Desi se saobraćajna nesreća..."

- Dešavalo se to i ranije. Dešava se u celom svetu. Reagovali su brzo, nema velike opasnosti za stanovništvo. Žao mi je ljudi koji su stradali. Tragedija, dešava se svaki dan. Nemam pojma o tome. Ide voz, pa iskoči iz šina. Ako su poštovani standardi, onda je to nesreća, a ako nisu, odgovaraće neko za to - naveo je Vučić.

Odgovor Rami

Vučić je odgovorio i Ediju Rami na njegove reči o barikadama kao sredstvu političke borbe.

- Kaže Edi Rama da je cinizam da su barikade proglašene kao legitimno sredstvo političke borbe. On je moj drug, ali da te pitam Edi - Kako to ubijanje makedonskih policajaca postalo legitiman cilj političke borbe? Pa uđoše u vladu, a Srbi u Crnoj Gori nemaju pravo leba da se najedu. Ljudi nisu debili. Nemojte da potcenjujete srpski narod - istakao je predsednik Vučić.

Povećati nivo porodiljskog odsustva, penzije da prate plate

Vučić je najavio da želi da povećamo nivo porodiljskog odstustva za prvo i drugo dete sa 12 na 15 meseci i na 18 meseci.

- Da probamo da majkama pomognemo - rekao je Vučić.

Vučić kaže da će penzije morati da prate plate.

- To je život, to je ono za šta se borite, za šta živite - ističe.

Narodu je obećao da ćemo raditi sve da sačuvamo mir i stabilnost i da ljudi žive što bolje i da budu sigurni u svoju Srbiju.