Vučić: Možda će biti beogradski, ali i neki drugi izbori sledeće godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se videti da li će naredne godine biti beogradski izbori, ali i neki drugi i da veruje da će na sledeće izbore kada god oni da budu izaći jedan veliki, široki narodni pokret za slobodnu Srbiju.

Predsednik je kazao da slede redovni pokrajinski i lokalni izbori, koji bi trebalo da se održe 2024. godine. "Sada da li će biti krajem 2023. ili 2024. to ćemo da vidimo. Mogu da budu i republički izbori, nikada to ne znate", rekao je Vučić. Na pitanje da li će biti predsednički izbori rekao je da je njemu ovo poslednji mandat. "Što da budu predsednički ? Meni je ovo poslednji manadat. Ako sada izraze želju možemo da idemo na refendum za predsednika. Ali to bi bilo tako poražavajuće da se plašim da bi bilo i suviše ponižavajuće za njih", rekao je predsednik govoreći o političkim oponentima. Naglasio je da su "pametni dovoljno da znaju da im to nije potrebno". "Znaju da bi ujedinili narod protiv sebe i da bi to bila najubedljivija pobeda SNS ili bolje rečeno jednog velikog, širokog narodnog pokreta za slobodnu Srbiju koji neće da bude među ovim desnima koji štete Srbiji, jednako kao i ovi levo. To će biti ozbiljan pokret pristojnih, racionalnih ljudi koji će gledati kako da očuvaju svoju zemlju. Koji neće da nas uvode u ratove i sankcije tek tako i koji neće da predaju srpsku zemlju da bi se dodvorili nekom drugom", rekao je predsednik. Najavio je da će u tom pokretu biti i Mađara, Rumuna, Slovaka, Bugara, ali i mnogih drugih.