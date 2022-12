Vučić:Moja profesionalna želja je da imamo više dece u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je građanima Srbije dobro zdravlje, a da ekonomski napredak bude još brži.

Vučić je za Novu godinu poželeo i da plate i penzije još brže rastu ukazujući da to zavisi od rada i da ne pada sa neba. Poželeo je i da se sačuva mir, a Srbima na Kosovu i Metohiji da opstanu, ostanu, sačuvaju naše ime i prezime, naša ognjišta. "Mi ćemo uvek biti uz njih i to nije politička parola i to su ovoga puta videli. Naš odgovor, u smislu napretka ekonomije i u smislu opstanka našeg naroda i u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i na KiM, je nema predaje. Srećna vam Nova godina", poručio je predsednik. Prema njegovim rečima, njegova lična želja je da mu deca budu živa i zdrava, a profesionalna, uz sve što je rekao, da bude više dece u Srbiji.