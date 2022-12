'Predsednik Srbije ne zna za poraz' Deđanski za Pink: Rezultat je da nismo ušli u rat, a Srbi su oslobođeni

Predsednik Srbije ne zna za poraz, država je jača nego pre 12 meseci uprkos ogromnim izazovima sa kojima smo suočeni. Poslednja pobeda njegova pobeda je bilo puštanje Dejana Pantića, policajca Srbina iz pritvora.

Stevica Deđanski, politički analitičar izjavio je za Pink u emisiji Novo jutro sa Jovanom Jeremić da ovo što je nedavno uradio Vučić je sled onoga što je on već više puta uradio.

- To je sve kao partija šaha, gde ti fingiraš nešto, pa onda ponudiš nešto da ti uzmu, pa onda oni ako se zeznu ti se onda vratiš drugačije, zaista je kao partija šaha - kazao je Deđanski i dodao da je poenta da li si pobedio ili ne i rezultat na kraju i dodao:

- Rezultat je da nismo ušli u rat, a Srbi su oslobođeni. To se nije desilo jer do sada neko nije bio nerazuman pa se urazumio, nego se urazumio zato što smo mi odigrali gomilu poteza koji su pokazali da treba da se urazume. A sve vreme radiš na ivici noža da ne ispadne da si ti kriv zato što se to nešto desilo - naveo je on.

Borko Kašanski, urednik u Srpskom telegrafu, izjavio je za Pink da je veoma bitno da su Beograd i Vučić pokazali dve stvati, prvo da ne blefiramo i drugo mi sad imao neku zaleđinu u odnosu kako smo vojno opremljeni i šta sve imamo od naoružanja u odnosu na pre deset godina.

- Kad se samo setim onih pitanja od pre dva, tri meseca zašto se Srbija naoružava, protiv koga ćemo da ratujemo, pa ljudi, mi smo vojno neutralni, sami smo, nismo ni na istoku ni na zapadu, moramo imati svoju vojsku koja je uvek spremna da reaguje - naveo je Kašanski.

Uroš Nikolić, politikolog podsetio je na reči ministra odbrane a je jedini garant za mir što jača vojska i što naoružanija.

- Ukoliko je vojska slaba onda to nije korak ka miru, već naprotiv korak ka ratu - naveo je on.

Kašanski se naveo da smo mi od 2000. do 2012. godine imali sistematsko uništavanje vojske, dodajući da smo sada 10 do 15 puta bolji nego što smo bili 90. godina.