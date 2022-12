Gradonačelnik Grada Novog Sada Milan Đurić čestitao je Novu godinu svim Novosađanima i poželeo im puno zdravlja, sreće i radosti (VIDEO)

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić čestitao je preko društvene mreže na svom instagram profilu, svim Novosađanima da u Novu godinu uplove zdravi, uspešni, srećni i nasmejani.

Njegovu izjavu prenosimo u celosti:

- Dragi Novosađani ono u šta smo verovali, ono što smo planirali, to smo u godini koju ostavljamo iza nas, i ostvarili. Ponosno ispraćamo ovu godinu s obzirom da su iza nas ogromni rezultati. Zaista mirno možemo da uđemo u novu, 2023. godinu imajući u vidu da su temelji našeg rada, naše politike, koje su postavljeni u ovoj godini, još čvršći i snažniji. I zbog toga nova ostvarenja će nam biti dostižnija. Svake godine sve više dižemo lestvicu, više u odnosu na najrazvijenije gradove Evrope. Naš san bio je jedan most. Dizali smo lestvicu. Naredne godine Novi Sad će biti gradilište tri mosta koja spajaju bačku i sremsku stranu. I to baš kao iz snova, jedan gradski u produžetku bulevaru Evrope, jedan tranzitni u okviru Fruškogorskog koridora i jedan samo za pešake i bicikliste koji će nas spojiti sa Petrovaradinskom tvrđavom, istorijskim bedemom našeg grada. Kulturno istorijsko-nasleđe naših Novosađana čuvamo i zato radimo celokupnu obnovu našeg Almaškog kraja. Veliki broj ulica našeg Novog Sada u godini iza nas dobile su novi izgled, potpuno su rekonstruisane i učinjene bezbednim. Sa tim još intenzivnije nastavljamo i u narednoj godini. Lista čekanja za upis dece u vrtić polako postaje prošlost. Ove godine otvorili smo nova dva vrtića, a naredne godine ćemo otvoriti još nova dva. To je ta lestvica koju stalno dižemo. Naši Novosađani će uskoro dobiti novi Dom zdravlja na Vidovdanskom naselju koji ćemo otvoriti početkom godine, a spremamo se za rekonstrukciju jednog od najvećih na Novom naselju. Roditelji naših mališana i u narednoj godini ne moraju da izdvoje ni dinara za boravak u Predskolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo”. Baš kao i u ovoj 2022. godini. I u narednoj nastavljamo da subvencionišemo boravak dece u privatnim vrtićima i to za čak 3700 dece. Jer deca su naša budućnost. I neće ni naredne godine naši prvaci kupovati knjige. Grad će obezbediti ponovo iz sredstava budžeta. Samo za poslednjih deset godina u našem gradu je 37000 ljudi više zaposlenih, a i dalje nam u naš grad stižu najveća svetska imena. Prostore starih zatvorenih fabrika pretvaramo u najmodernije kvartove grada a širimo nove industrijske zone u kojima će i dalje traži kvadrat više. Dragi moji Novosađani, uđimo kao što sam rekao, ponosniji u Novu godinu. Vašim porodicama i vama želim da na krilima grada koji je još nekoliko dana prestonica kulture uplovimo u nove uspehe, zdravi, srećni, nasmejani i puni vere u naše snove, jer mi naše snove ostavrujemo. Živeli! - rekao je Đurić.