'TU SAM DA OSTAVIM NEŠTO IZA SEBE' Šapić o tome šta je urađeno za šest meseci mandata i koji su dalji planovi za Beograd

"Za ovih šest meseci, otkako sam na čelu Beograda, nisam video niti osetio, unutar gradskog aparata, neku namernu opstrukciju, ni sa jednog nivoa, ni u jednom sekretarijatu i mislim da dobro funkcionišemo", rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Sumirajući vreme provedeno na mestu gradonačelnika on je rekao da ga ne pogađaju spekulacije da nema podršku SNS.

– Svako ima pravo na svoj utisak. Ne bih mogao da donesem nijednu odluku bez Gradskog veća, niti bez skupštinske većine, koju drži koalicija oko SNS sa partnerima – istakao je on.

Govoreći, međutim, o svojim utiscima, istakao je da ga mnogi ljudi i dalje ne shvataju dovoljno ozbiljno.

"Ja sam uporan i istrajan čovek"

– A, ja sam uporan i istrajan čovek. Oni koji me nisu tako doživljavali, u poslednjih par meseci su možda malo promenili mišljenje. Ali, čini mi se da ima još onih koji misle da sam ovde došao da se igram i šalim, a ne da ostavim nešto iza sebe u interesu Beograda i Beograđana – rekao je gradonačelnik Šapić.

Na konstataciju novinara da zli jezici kažu da je „strano telo” u stranci Šapić je rekao da onda to „strano telo” ima popriličan uticaj jer je na čelu Gradske uprave kad se donose i sprovode istorijske odluke koje nikad niko nije donosio.

– Što se tiče odnosa predsednika i mene, to je između nas. Zanimljivo je da svi mene pitaju vezano za naš odnos, a niko njega. Na tu temu sam već govorio i ne želim da se ponavljam. Nadam se da su ti isti primetili i odluke kakve nikad nisu donete u Beogradu, a uz pomoć veća i parlamentarne većine, upravo iz stranke kojoj je on predsednik. Da li je to moguće doneti, ako neko ima nešto protiv vas? Srbija, a uz nju i predsednik, prolaze izuzetno težak period. Mislim da ne postoji bolji način da njemu kao šefu države pomognem, nego da radim svoj posao najbolje što umem – istakao je prvi čovek prestonice.

On je dodao da predsednik stranke daje poverenje, ne da se pozivate na njega, nego da radite posao za koji ste delegirani, najbolje što umete i da za to i preuzimate potpunu odgovornost.

– Drugo, poverenje koje sam dobio nisam dobio na lepe oči ili što sam nekoga hvalio, nego za krvav dvanaestogodišnji rad i rezultate iz ove oblasti, i treće, šta on ima od toga da ja izlazim svakog dana i dajem mu deklarativnu podršku? Ja to ne mogu, nikad to nisam radio, niti ću. To mi je veoma neukusno i veliko je pitanje koja je krajnja namera ljudi koji to rade. Da li stvarna podrška ili bežanje od odgovornosti. Ako nekom smeta, to je njegovo pravo, ali ja drugačije niti umem, niti mogu, niti želim. Ja ću na ovaj način nastaviti da pomažem, a to je da Beograd ide dobrim putem, da se razvija i pomaže svojim sugrađanima, a da država, kao i predsednik, pored svih problema koje imaju, ne treba još i o prestonici da misle. Mislim da kad bi i drugi više vodili računa o onome što rade, a manje pričali, da bi i Vučiću više pomagali – rekao je Šapić.

On je dodao da ga predsednik Vučić nikada nije zvao kako bi mu ukazao na nešto što bi trebalo napraviti u Gradu.

– Nije me zvao, ali mislim da u poslednjih nekoliko meseci nema vremena da se bavi time da li u Beogradu ima neka rupa ili ne. To je radio u mirnija vremena, a sada su sve samo nisu mirna. Pitanje da li nam je od bombardovanja bilo ikada teže, i po pitanju Kosova i čitave geopolitičke situacije – naglasio je gradonačelnik.

Era brige o ljudima

On je naveo da Grad u sledeću godinu ulazi u „eru brige o ljudima” sa istorijskim budžetom od 205,5 milijardi dinara.

– Od septembra, udžbenike za sve đake beogradskih osnovnih i srednjih škola kupovaće Grad, a ne roditelji. Takođe, budžet predviđa i besplatne vrtiće za svu decu koja žive u Beogradu, kao i socijalne usluge – istakao je Šapić.

On je dodao da je zadovoljan onim što je uradio za ovih šest meseci, ali da ima mnogo stvari koje tek treba da zažive, da Beograđani vide plodove onog što smo „sadili”. Kako je rekao, biće još poteza za čije efekte će biti potrebno vreme. Ali, u sledećoj godini Beograđani će direktno da osete benefite koje je Grad obezbedio za njih.

Na pitanje za šta će mu najviše energije biti potrebno u sledećoj godini Šapić je odgovorio da je Beograd kompleksan i ne može se reći da ćete raditi jednu ili dve stvari.

O "beogradskoj kartici"

– Fokusiraću se na ono što sam započeo. Tu je nastavak sređivanja infrastrukture, obnavljanje ulica i stalnog osvežavanja grada. Nastavićemo sa donošenjem odluka koje će da olakšaju svakodnevni život ljudima, mislim pre svega na „beogradsku karticu”. Ona će da sublimira stvari koje ćemo obezbediti Beograđanima, kroz različite vidove pomoći. Pokušaćemo da je aktiviramo u prvim mesecima naredne godine – rekao je gradonačelnik.

Kako je precizirao ideja mu je da budu tri kategorije – maloletni, odrasli i penzioneri ili će biti samo za dve grupe, a deca će posebno dobijati pomoć.

– U svakom slučaju, svako bi na svojoj personalizovanoj kartici sa QR kodom trebalo da vidi šta mu Grad u tom momentu obezbeđuje. Ta kartica bi podrazumevala i besplatne bazene tokom leta i mnoge druge stvari...takođe i velike popuste u radnjama širom grada. Ideja mi je da to bude najvredniji dokument za građane Beograda – najavio je Šapić.

Sudbina glavne autobuske stanice

Na pitanje ima li nova autobuska stanica u Bloku 42 šansu u idućoj godini gradonačelnik Šapić je rekao da je Grad tu „zaključan” da ne možemo da se pomerimo.

– BAS je pre pet godina potpisao ugovor sa Gradom, dobili su parcelu i pristupne saobraćajnice. Njihovo je bilo da sagrade staničnu zgradu i da vode taj posao. Međutim, BAS je uzeo kredit koji nije iskoristio, ušli su u svoje finansijske probleme. Imamo dva rešenja - da se Grad i BAS dogovore ili da se taj sporazum raskine jednostrano. Ukoliko bi se dogodilo ovo drugo BAS bi tužio nas i onda bi sve stajalo još nekoliko godina. Ne bismo mogli ništa da dirnemo. Sada pokušavamo da sa njima dođemo do nekog dogovora, da ne ulazimo u sudski proces koji bi još četiri ili pet godina blokirao izgradnju stanice. Ljudi kažu „vidi ga, neće da radi”, a u stvari smo blokirani. Ako uskoro ne nađemo rešenje, predložiću da raskinemo ugovor jednostrano, pa i po cenu sudskog procesa. I to je bolje nego da unedogled čekamo sporazum, a da Beograd nema centralnu autobusku stanicu – istakao je Šapić.

Odgovarajući na pitanje gde se stalo sa rešavanjem problema sa GSP Šapić je rekao da su sada najveći problem tramvaji i trolejbusi koji su stari.

– Prosečna starost autobusa je sedam i po godina, računajući prosek sa 100 novih vozila. Možemo da promenimo ceo vozni park, ali je nemoguće uložiti desetine ili stotine miliona evra u vozila, ako nema naplate karata. Kada bi svi, po kategorijama, plaćali karte, mi bismo bili u velikom minusu ali daleko manjem nego danas. Sistem u GSP je takav da ne može lako da se promeni, tu radi 6.000 ljudi. Ali, mislim da smo krenuli u dobrom pravcu – rekao je gradonačelnik.

Kada je reč o raskidu Grada i preduzeća za naplatu „bus plus” karata Šapić je rekao da se tu sve malo odužilo od kada je napravljen ugovor.

– Ako se ovako nastavi i tu ćemo ga raskinuti jednostrano pa ako treba na sudu dokazivati da je Grad bio na gubitku u vreme dok je „Kentkart” vodio računa o naplati, dokazivaćemo, ali vreme nećemo više gubiti. Imali smo ugovor koji je bio potpisan na 10 godina, a pre godinu i po produžen za još deceniju. Naši i njihovi pravnici su već skoro dva meseca u procesu dogovorenog raskida, ali počinjem da sumnjam da me i oni nisu dovoljno ozbiljno shvatili. Beograd više neće privatnike da mu raspolažu novcem, i ako se naš dogovor ubrzo ne realizuje, bićemo prinuđeni da ga jednostrano raskinemo, jer ovako više ne ide – zaključio je prvi čovek prestonice.

