Ministar prosvete Branko Ružić sumirao je u novogidšnjem intervjuu za naš portal utiske o stanju u školama, ali i ključnim političkim pitanjima.

Nasilje u školama jedna je od gorućih tema u javnosti. U kojoj je meri ova pojava zaista rasprostranjena, budući da se na osnovu pisanja medija stiče utisak o “poplavi nasilja” u obrazovnim ustanovama?

- Vršnjačko nasilje je složen društveni fenomen i svi imamo određenu ulogu i odgovornost u njegovom rešavanju. Zbog toga smo i formirali Radnu grupu u kojoj su predstavnici različitih ministarstava, reprezentativnih sindikata, psihologa, koja je nakon višenedeljnog rada i razgovora usvojila više mera za prevenciju nasilja u školama. Zadatak Radne grupe je bio da izvrši analizu postojeće zakonske regulative u oblasti zaštite od nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i da predloži izmene ovih propisa iz delokruga Ministarstva, u cilju unapređivanja oblasti zaštite od nasilja u sistemu obrazovanja. Imali smo u vidu da predložena rešenja treba da daju dugoročne efekte i budu u najboljem interesu svih nas, a pre svega dece. Verujem da će mere koje smo usaglasili omogućiti efikasnije reagovanje kada su svi oblici nasilja u pitanju, da će delovati i podsticajno i preventivno i dodatno osigurati da učenik i njegova zaštita i podrška budu u fokusu.

Koliko je u 2022. godini bilo prijavljenih slučajeva nasilja u školama – među vršnjacima, nad nastavnicima, ali i nastavnika nad učenicima. Kako su ti slučajevi okončani i da li su počinioci adekvatno kažnjeni?

- Od početka ove školske godine, prijavljeno je 417 situacija nasilja trećeg nivoa. Tokom prošle školske godine bilo je oko 710 prijava. Na osnovu analize, najveći procenat prijava odnosi se na vršnjačko fizičko nasilje, oko 85%, ali ima i situacija u kojima su učenici izvršili nasilje ili se neprimereno ophodili prema nastavnicima.

Predložene su mere koje bi uticale na smanjenje nasilja u školama. Smatrate li da su dovoljno oštre? Šta se desilo sa idejom o novčanim kaznama za roditelje dece koja maltretiraju vršnjake?

- Naš obrazovni sistem ima izgrađene dobre mehanizme, zakonska regulativa je posebno uređena i propisuje jasne korake postupanja svih iz sistem i novčane kazne za roditelje već su bile predviđene Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Međutim, Radna grupa je kao jednu od mera usvojila je povećanje minimalnih novčanih kazni i sada su kazne predviđene u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara.

Da li škole imaju kapacitete za resocijazaciju? Ima li u Budžetu dovoljno sredstava da bi se zaposlio veći broj psihologa i pedagoga?

- Treba da imamo u vidu da je škola druga kuća i da pored obrazovanja, pruža podršku deci da ostanu na pravom putu i uči ih pravim vrednostima. Svi zajedno treba da radimo na podsticanju razumevanja i drugarstva. Važno je da nauče da shvate da nasilje nikada nije rešenje. Radna grupa usvojila je predlog da u školama bude povećan broj psihologa i pedagoga i predstoje nam analiza finansijskih efekata, kao i izmena Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove u cilju povećanja broja stručnih saradnika u školama.

Kako gledate na zahtev prosvetara da dobiju status službenog lica? Da li je tako nešto opravdano?



- Radna grupa razmatrala i taj predlog. Saglasili smo se da budu usvojene mere koje će uvesti veći red u škole i pooštriti sankcije i za učenike i za roditelje, za svako nepoštovanje pravila. Na taj način ćemo dodatno zaštititi i nastavnike u školama.

Uvođenje državne mature planirano je za 2024. godinu. Pojedini predstavnici visokoškolskih ustanova sa ovom idejom nisu saglasni. Da li je moguće odlaganje ovog procesa?

- Državna matura će biti realizovana i to je projekat od državnog interesa i u interesu je maturanata i budućih akademskih građana. Sa predstavnicima visokoškolskih ustanova o tome razvijamo kontinuirani dijalog, kako bi sve bilo spremno za 2024. godinu. Cilj državne mature je da se najpre ujednači, a zatim i unapredi kvalitet obrazovanja, kao i da se poveća pravičnost u sistemu.

Javnost je burno reagovala zbog lekcija u udžbeniku iz biologije za osmi razred, a koje se tiču rodnog identiteta. Šta će na kraju pisati o polu i rodu u udžbenicima?

- Od sledeće školske godine udžbenici za osmi razred biće izmenjeni u skladu sa mišljenjem Nacionalnog prosvetnog saveta. Naučna postavka nije menjana, a izmene se odnose na ideološka i sociološka tumačenja.

Kurti se ponaša kao slon u staklarskoj radnji

Iz dana u dan se suočavamo sa sve većim političkim pritiscima po pitanju Kosova i Metohije. Kako ocenjujete trenutnu situaciju i delovanje Prištine?

- Gospodin Kurti se ponaša politički vrlo neodgovorno, infantilno i bahato već duži vremenski period, i to sa očiglednom destruktivnom željom da konstantnim provokacijama dovede do oštre reakcije našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali i države Srbije. Kao slon u staklarskoj radnji. Poslednje frapantno kršenje elementarnih prava je zabrana dolaska u Pećku Patrijaršiju Njegovoj Svetosti Patrijarhu Srpskom Porfirijju što je izazvalo i jasnu osudu tog čina od strane američkog ambasadora u Srbiji. Onima koji umeju da čitaju između redova to je vrlo jasna poruka. Veoma nam je sužen manevarski prostor za delovanje ali smatram da svaka reakcija koju demonstrira naš narod na KiM i naše državno rukovodstvo odiše mudrošću i predstavlja uvek po jednu novu malu pobedu. Strpljenje i mudrost je put do pobede.

Imajući u vidu neprestane provokacije Aljbina Kurtija kompromisno rešenje se čini kao nedostižan cilj. Imamo i brojne sporazume koji se ne poštuju. Da li EU uopšte ima snagu da bude garant bilo kakvog novog dogovora?

- Kompromisno rešenje je nešto čemu država Srbija teži imajući u vidu da u svakom kompromisu obe strane dobiju i po malo nečega što ne žele. Kada u EU i Prištini shvate da kompromis ne znači da Srbija izgubi sve, to rešenje će postati realističnije. Jasno je insistiranje Srbije na ispunjenju potpisanih sporazuma, a o rekonfiguraciji formata razgovora, uz rezolutnije učešće SAD se uvek može razgovarati poštujući naše državne i nacionalne interese.

Istovremeno sa pritiscima na Beograd koji dolaze iz međunarodne zajednice, koja se često otvoreno stavlja na stranu Prištine, državno rukovodstvo je izloženo i kritikama opozicije. Da li je takvo delovanje u skladu sa nacionalnim interesima Srba?

- U tom političkom igrokazu veoma je važno sagledati stepen tolerancije i podrške kao odgovor na bezobrazluk Prištine i gospodina Kurtija koju demonstrira pre svega najjača ekonomska i politička sila u EU iz njoj znanih razloga. Interne spoljnopolitičke odluke velikih i moćnih država nemam manir da komentarišem, ali zdravorazumski ne vidim kako će se dalje otvarati evropska perspektiva regiona podrškom dolivanju ulja na vatru. Valjda će uspeti to da objasne i svom javnom mnenju, ukoliko, ne daj Bože, dođe do mnogo šireg obuhvata eskalacije političke nestabilnosti, a sve u kontekstu ukrajinske krize gde postoje određeni akteri koji bi jedva dočekali da Aljbin Kurti bude okidač novog žarišta u Evropi. Našu domaću opoziciju poštujem onoliko koliko su spremni da budu korektivni faktor vlasti i da pomognu da se iz ovog geopolitičkog lavirinta izvučemo uspešno svi zajedno uspešno u krajnjem epilogu. Kolika je kod njih svest o tome, svaki građanin može videti po njihovom postupanju.

Da li ste zadovoljni novim izborom rukovodstva na poslednjem Kongresu SPS? U kom pravcu će stranka nastaviti da se razvija u budućnosti?

- Naš XI Kongres je bio demonstracija snage, jedinstva, nastavka reformi, kadrovske obnove i trasiranja pravaca delovanja u budućem izazovnom periodu. Državotvornost, socijalna pravda, socijaldemokratska orijentacija, evropska perspektiva i borba za običnog čoveka je fokus našeg delovanja. SPS, predvođen predsednikom Dačićem je karijatidni stub političke stabilnosti u Srbiji već duži vremenski period, i ubuduće će igrati još važniju i uticajniju ulogu u našem društvu.

Kako provodite novogodišnje i božićne praznike? Koja proslava istih Vam je ostala u najlepšem sećanju?

- Praznike ću provesti sa svojim najmilijima u toplom domu, jer baveći se ovim poslom retkost je da imamo priliku da budemo na okupu. Supruga Ana, ćerka Elena i sin Milutin su moje najveće bogatstvo.

- Ranijih godina, i decenija, bilo je predivnih proslava i Božića i Nove Godine i teško je opredeliti se.

- Međutim, jedna od najlepših je proslava pre četiri godine u Australiji kada smo imali odličnu žurku sa prijateljima za Novu godinu kod mog brata Zorana koji sa porodicom živi na petom kontinentu dugi niz godina. Takođe, Božić smo proslavili u našoj Crkvi sa narodom i afirmisali naše tradicionalne vrednosti.

