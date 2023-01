Najveći izazovi u 2023. da sačuvamo mir i slobodu, a da nas niko ne ponižava

Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da će najveći izazovi u 2023. godini biti da sačuvamo mir, slobodu i naš narod na KiM, da sačuvamo celu Srbiju, a da nas niko opet, kako je rekao, ne ćuška i ne ponižava.

Vučević je rekao da je važno da ne budemo opet u poziciji kao u nekom ranijem periodu, već da kao država imamo dostojanstvo i stav. "Planovi za 2023. godinu su da nastavimo da snažimo Vojsku Srbije u 2023, jačamo odbrambene kapacitete, ekonomski osnažujemo i reorganizujemo namensku industriju, da ona bude profitabilna i donosi plus u budžetu države u BDP, da ima snažnu izvoznu komponentu", rekao je Vučević. Dodao je da je plan i da se menja ambijent u vojsci, kao i da joj se vrati odgovarajuća pozicija u društvu. "Da ljudi koji nose uniforme naše vojske imaju poštovanje svih građana, kao što možete da vidite u drugim državama. Oni to zaslužuju, jer su spremni da svoje živote daju za našu slobodu, jer su se zvetovali državi i svima nama. Da mi to cenimo i uvažavmo, a ne da ih se setimo samo kada je teško, već da taj odnos poštovanja bude stalan", naveo je ministar. Dodao je da bi voleo da VS bude još privlačnija za mlade ljude, muškarce, ali i devojke. "Da naši oficiri budu ponosni kada nose uniformu, da im bude čast što je nose. To nije pitanje zakonodavne inicijative, već opšteg ambijenta i jednog emotivnog odnosa, ne samo pragmatično ekonomskog odnosa već i patriotskog. I naravno da čuvamo mir i slobodu", istakao je Vučević. Upitan koju bi ličnu ili profesionalnu želju voleo da ostvari u 2023. godini, Vučević je kazao da je "manje više ostvario sve svoje profesionalne želje". "Zadovoljan sam. Nisma nikada bio od onih koji smatraju da treba sve da ostvare sa 30 godina , treba čovek postepeno da se razvija. Život je maraton. Gledao sam mnoge sprinetere koji su se rastrčavali, a onda posle 100 metara nemaju snage da trče", rekao je on. Dodao je da to često govori i kolegama iz politike. "Kada hoćeš sa 35 godina da budeš predsednik ili premijer - polako, ima vremena. U Americi, na primer, treba da imate 80 godina da biste bili predsednik SAD. Treba živeti, jer mi nismo leptiri, već ljudi", rekao je Vučević. Kaže da to, ipak, ne znači da nije ambiciozan.

"To ne znači da nisam ambiciozan, ali me ambicije ne obuzimaju i ne sputavaju. Prezadovoljan sam i veoma ponosan što radim ovaj posao i rekao bih da je predsednik Republike dobro prepoznao gde bih mogao da budem angažovan u ovom i narednom periodu", zaključio je ministar Vučević.