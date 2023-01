Sandra Božić: Ličnost godine za ovu i za sve prethodne godine jeste Aleksandar Vučić (VIDEO)

Sandra Božić, narodna poslanica SNS-a izjavila je u emisiji novo jutro kod Jovane Jeremić da je za nju ličnost godine, Aleksandar Vučić.

Ona je rekla da je Vučić relativno mlad po godinama, ali je, kako i sam za sebe kaže, politički starac.

- Mi nismo imali zaista takvu mudrost na čelu države, u jednom intervjuu sam i rekla da je odavno nekoliko koraka ispred Nikole Pašića, zašta su mi mnogi opet zamerili, ali ja zaista to i mislim, jer današnji izazovi, rizici i pretnje u svetu su zaista nešto što treba stići svakog dana i treba biti u koraku sa svetom - rekla je ona i dodala:

- Vidim da ove tektonske promene, ovaj zemljotres koji je pogodio gotovo čitav svet, zaista trese i to dobro zapadnu Evropu, i čini mi se da u svom tom haosu Srbija i te kako stoji stabilno - navela je Božić.

Ona je navela da nemamo sigurnost, mir, stabilnost koju je predsednik Aleksandar Vučić izdejstvovao, ne bi mogli da govorimo o velikim rezultatima.

- Moramo imati mudrog čoveka na čelu države, mi hvala bogu to imamo, mnogi nas zbog toga napadaju, sobzirom da je moj utisak da je njegova nezavisna politika koju uspeva da vodi, između čekića i nakovnja, gde zaista na njega i Srbiju udara čitav svet i to je jedna veština, znanje i mudrost, to su godine sazrevanja u političkom smislu i mislim da niko nije dostigao, i da će dosta vremena i proći dok se bude pojavio na sceni opet jedan državnik takvog kalibra - navela je ona.

Kako je rekla, ličnost godine za mene za ovu i za sve prethodne godine jeste Aleksandar Vučić.