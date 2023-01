Milan Đurić: Želim da težimo novim snovima, jer mi naše snove ostvarujemo!

U novogodišnjoj atmosferi Gradske kuće Novog Sada razgovarali smo sa gradonačelnikom Milanom Đurićem.

Kakvi su mu planovi, koje su najvažnije investicije, kako donosi odluke, kojim se titulama grad ponosi, ali i o njegovom prethodniku…

Već neko vreme na čelu ste drugog po veličini grada u Srbiji. Kakvi su Vam prvi utisci?

Prethodnih deset godina sam proveo u Gradskoj kući, tako da se ne susrećem sa mnogo nepoznatog. Naprotiv, i pre nego što sam izabran za Gradonačelnika bavio sam se temama koje su od strateškog značaja i važnosti za naš Grad. Naravno, nije isto. Daleko je veća odgovornost, neuporedivo. Svoj posao sam i pre ovog, uvek, za bilo koji slučaj ili okolnost doživljavao veoma odgovorno. Ne postoji manje važno ili manje bitno. Sve je uvek važno. Tako i sada. Radim i živim da naš Novi Sad postane još razvijeniji, da imamo još stabilniji i veći budžet, da dodatno smanjimo stopu zaposlenosti, da broj novih zaposlenih od 37.000 za poslednjih deset godina, udvostručimo. To je ono što je moj san, za to se borim i boriću se.

Šta će lično Vama biti najveći izazov u danima koji nam predstoje?

U prethodnih nekoliko meseci, a verujem posebno u narednim mesecima, susretaćemo se sa priličnim izazovima koji su posledica rata u Ukrajini i energetske krize. Moj zadatak je da učinim sve kako bi gradski budžet ostao stabilan, kako bi ostvarili planirane prihode i kako bi u budućnosti mogli da realizujemo sva planirana izdvajanja i projekte. Tu pre svega mislim na broj zaposlenih koji u kontinuitetu raste i u odnosu na period od pre deset godina sada imamo 37.000 više zaposlenih. Po osnovu poreza na zarade, koji je naravno u direktnoj vezi sa brojem zaposlenih, Grad ostavaruje skoro 13 milijardi dinara prihoda, što predstavlja malo manje od trećine ukupnog budžeta. Moj zadatak je da taj kontinuitet rasta nastavim i doprinesem, kao što sam već rekao, još bržem razvoju našeg Grada. Moj zadatak je da nam ulice osvanu sa novim asfaltom, da izgradim dovoljno vrtića da ukinemo bilo kakvu listu čekanja, koja već postaje prošlost.

Znamo da ste dugo godina bili jedan od najbližih saradnika prethodnog gradonačelnika, kakvo iskustvo nosite iz tog perioda?

Tako je, dugo sam sarađivao sa prethodnim gradonačelnikom Milošem Vučevićem. Deset godina u kontinuitetu. Naravno, naša saradnja nikako nije prekinuta niti završena, samo može da bude još intezivnija, jer on je čovek koji je nastojati da sa pozicije gde je što više pomogne svoj Novi Sad. Iskustvo koje nosim je svakako prožeto jednom jakom energijom, svakodnevnim trudom i radom i borbom za naš Novi Sad. Mnogo je rezultata u periodu od prethodnih deset godina i to je ono što mi daje motiv za dalje, da budem dobar u svom poslu i da kontinuitet rasta svih dobrih rezultata nastavim još brže i bolje.

Usvojen je budžet za 2023 godinu, na šta ćete se najviše fokusirati?

Tako je, 16. decembra usvojili smo budžet za narednu godinu. Budžet je utvrđen u iznosu od 40 milijardi 654 miliona dinara, što je 4,8 milijardi više nego početni budžet ove godine. Istakao bih da dominantno učešće prihoda od poreza na zarade koji je planiran u iznosu od 13 milijardi 620 miliona dinara, što predstavlja povećanje za 10,13% u odnosu na 2022. godinu. To je važan podatak koji oslikava na najbolji način razvoj Grada.

Nikada snažniji investicioni ciklus realizujemo, kao što sam već rekao. U budžet za 2023. godinu je uključeno je čak 195 projekata ukupne vrednosti 14 milijardi 400 miliona dinara.

Pomenuću samo neke od investicija predviđene Budžetom 2023. godinu:

– Uređenje Almaškog kraja za šta je planirano 2 milijarde 385 miliona dinara u saradnji sa APV, a ova faza realizovaće se naredne tri godine,

– izgradnja i opremanje fiskulturne sale Gimnazije Laza Kostić ukupne vrednosti 695 miliona dinara– takođe sa APV,

– izgradnja pešačko – biciklističkog mosta na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa, okvirne procenjene vrednosti 4 milijarde dinara,

– Izgradnja osnovne škole na Jugovićevu čija je vrednost 1 milijarda dinara,

– planiramo velika ulaganja u sistem vodosnabdevanja poput izvođenja radova na Postrojenju za prečišćavanje voda „Štrand“ – vrednost prve faze 175 miliona dinara, sanaciju bunara na izvorištu „Ratno ostrvo“ u vrednosti 95 miliona dinara,

– kako smo ranije najavljivali, izgradnju garaže u ulici Modene pratiće i parterno uređenje dela gradskog jezgra. U drugoj fazi radova predviđena je Ulica Modene 760 miliona dinara, ali i parterno uređenje kod zgrade Banovine 270 miliona dinara,

– nastavićemo uređenje međublokovskih površina i dečjih igrališta,

– na spisku projekta koje radimo je i izgradnja Kulturne stanice na Bistrici 620 miliona dinara,

– Izgradnja 16 sportskih terena takođe na više lokacija,

– Izgradnja kapele na groblju u Rumenci vrednosti 35 miliona dinara.

Zaista sam uveren da će naš Grad naredne godine biti jedno od najvećih gradilišta u ovom delu Evrope.

Ono što moram posebno istaći je činjenica da uprkos ovako velikim kapitalnim izdvajanjima, Grad nije odustao niti od jednog davanja u oblasti obrazovanja, socijalne i dečije zaštite, sporta, kulture, podrške privredi….

Tako da, odgovor na vaše pitanje bi glasio da će moj fokus biti apsolutno na svemu.

Investicije kao najdominantnije, ali nipošto ne zapostavljajući bilo koji drugi segment. U kranjem slučaju i svaka investicija je deo infrastrukture neke oblasti, sporta, zdravstva, sociijalne i dečije zaštite i na taj način mnogo unapređujemo svaki segment života naših sugrađana.

Almaški kraj je uvek aktuelna tema, kako napreduje projekat unapređenja?

Rekao bih jedan od najvažnijih projekata našeg Grada. U istoriji se tako nešto nije dogodilo, ne samo kod nas u Gradu, već i u našoj zemlji. Mi sada na jedan planirani način obnavljamo faktički čitavo naselje. Na taj način čuvamo istorijsko dobro našeg Grada, naše kulturno dobro koje nema cenu. U takve stvari moramo ulagati i moramo uvek imati razumevanja i želje za realizaciju ovakvih projekata. Zajedno sa APV finansiramo ovaj projekat. Do sada je za višegodišnju realizaciju ovog projekta obezbeđeno skoro 2 milijarde 350 miliona dinara. Imajući u vidu da će zbog obima radova, ali i finansijske vrednosti, ovaj projekat biti realizovan u više faza, zajedno ćemo u saradnji sa Vladom APV nastaviti u narednim budžetima sa obezbeđivanjem dodatnih sredstava za potrebe realizacije ovog projekta. Prva faza je u toku, a naredne godine radimo još intenzivnije. Veoma sam ponosan na ovaj projekat, a od samog početka se bavim realizacijom istog.

Ispraćamo godinu Evropske prestonice kulture, po čemu ćete pamtiti ovu titulu?

Preponosan sam na sve što smo uradili u godini kada smo bili Evropska prestonica kulture. Kada govorimo o Evropskoj prestonci kulture, prva stvar koju moram istaći je da je u pitanju istorijska godina koju će Novi Sad pamtiti.

Godina na izmaku bila je jedna od onih koju će Novi Sad zabeležiti u kulturnoj istoriji grada.

Ako i niste redovan posetilac kulturnih dešavanja, ovog puta su događaji dolazili i do vas i bilo ih je svuda – od gradskih ulica, tržnih centara, kulturnih stanica, preko škola, do naravno dobro poznatih institucija kulture.

Novi Sad je tokom 2022. godine živeo kulturu i pozicionirao se na evropskoj turističkoj i kulturnoj mapi.

Konačan broj domaćih i inostranih umetnika koji su uzeli učešće u programima Evropske prestonice kulture biće 6.000 do kraja godine.

Ako brojke ne govore mnogo, zamislite da gotovo polovinu sedišta na stadionu Karađorđe zauzmu muzičari, glumci, plesači, slikari, strip-crtači, dizajneri, ilustratori, i svi oni koji su tokom osam programskih lukova posetili Novi Sad.

Novi Sad je tako bio stanica za umetnike iz celog sveta – predstavnici 35 evropskih zemalja uokvirili su multikulturalni identet našeg grada, uz goste iz azijskih, američkih i afričkih zemalja.

S tim u vezi, skoro 500 partnera je posredno ili neposredno učestvovalo u titularnoj godini, što je dokaz da su svi relevantni predstavnici javnog sektora imali udeo u stvaranju nove istorije grada. U

U prilog tome govori i činjenica da je Novi Sad kao Evropska prestonica kulture jedan od retkih gradova u regionu koji ima precizno razrađen plan strateškog razvoja u kulturi, a koji je spojio 33 ustanove kulture u gradu i njegovoj okolini.

Prema prestižnom portalu Lonely Planet, Novi Sad je svrstan u top tri svetske destinacije koje treba posetiti (2019. godine).

Nedugo nakon ovog priznanja, u Novi Sad stizale su i druge nagrade, pa tako i Melina Merkuri, koja se dodeljuje najboljim Evropskim prestonicama kulture.

Istovremeno, Novi Sad je, zahvaljujući programima Doček i Kaleidoskop kulture, koji su postali prepoznatljivi na evropskom nivou, poneo je Nagradu za najbolji evropski trend brend u kulturi.

Kraj godine titule, pamtićemo po više od 40.000 kvadratnih metara obnovljenih i novoizgrađenih objekata za kulturu.

Novi Sad je dobio novu zgradu Muzičke i Baletske škole i prvu pravu koncertnu dvoranu. Lice podgrađa Petrovardinske tvrđave je izmenjeno, a to je prvi korak u ostvarenju naše misije da taj deo grada postane kulturno-turistička destinacija na ponos svih Novosađana.

Evropska prestonica kulture bila je odlična prilika da grad potvrdi svoj odavno poznati status Srpske Atine, grada u kom su se znanje i kultura vekovima negovali, ali i da se uspostavi modernija kulturna infrastruktura između publike, profesionalaca, stvaralaca, donosioca odluka, partnera, volontera, i svih onih koji su makar jednom zastali da vide šta se to dešava.

Ne krijete da ste poprilično vezani za kraj u kom ste odrasli. Zašto Limanci toliko vole svoj kraj?

Jesam i to ne krijem. Skoro sam gostovao u jednoj emisiji i tom prilikom sam govorio o svom detinjstvu i uspomenama koje me vezuju za Liman. Jednostavno za taj kraj vas vežu uspomene iz mladosti. To su uvek najdraže uspomene, koje vam uvek izmame osmeh na lice. Uvek ću se rado vraćati tom delu Grada i prošetati ulicama Limana. Tamo i dalje žive moji bliski prijatelji iz ranog detinjstva sa kojima se družim i koje rado posećujem.

Kako provodite vreme kada izađete iz okvira funkcije?

Trudim da to vreme provedem sa porodicom i meni bliskim osobama. Takvi momenti su sve ređi, ali zaista imam punu podršku za posao kojim se bavim. Volim i da prošetam sa prijateljima ili ukoliko se u momentu kada sam slobodan dešava dobra fudbalska utakmica, rado odem sa prijateljima da je pogledam. Dakle, fokus je na vremenu sa porodicom.

Da li postoji neki dečački san koji sada kao gradonačelnik Novog Sada možete da ostvarite?

Snova je mnogo, neki su se naravno već ostvarili. Trudim se da se sada bavim isključivo snovima Novosađana, a često se pogodi da je to i moj san. Recimo, deluje mi da je ravnu snu da će u Novom Sadu u narednoj godini da se grade tri mosta. Veoma sam ponosan i to je ono što je u mom fokusu.

Koji su Vaši planovi za godine mandata koje su pred Vama?

Deset prethodnih godina sam već prisutan u ovom poslu i faktički isti taj vremenski period sam uključen u sve teme koje su važne za ovaj Grad. Moji kratkoročni planovi su vezani naravno za dugoročne, jedno bez drugog ne ide. Cilj mi je pre svega da nastavim sa politikom koja će uticati na još brži razvoj Grada, da nastavim sa aktivnostima koje podrazumevaju otvaranje novih fabrika i dovođenje novih investicija. Cilj mi je da budžet Grada ostane bar jednako stabilan, iako smo u periodu velikih svetskih ekonomskih izazova. Ono na šta sam fokusiran je realizacija strateški važnih projekata, čija realizacija se čeka decenijama i to projekata poput izgradnje četvrtog mosta, Centralnog prečistača, deponije….

Imate li poruku za naše sugrađane?

Uvek imam poruku za moje Novosađane. U gradu koji nosi dve titule, iskreno želim da težimo novim. Želim da težimo novim snovima, jer mi naše snove ostvarujemo.

Želim da u toj lepoj energiji koja krasi naš Grad, naše Novosađane, zajedno doprinesemo da naš Grad bude još razvijeniji i bolji za sve one koji u njemu žive. Ali i za svakog turistu koji poseti Srpsku Atinu.

Našim sugrađanima želim srećne Božićne i Novogodišnje praznike i da u miru i slozi provedu predstojeće dane.