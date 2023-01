Ana Brnabić zahvalna Vučiću zbog očuvanja mira na Kosovu i Metohiji

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je oružani sukob na Kosovu i Metohiji izbegnut i mir sačuvan samo zahvaljujući mudroj politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Brnabićeva je, rekla da u 2023. godini očekuje dalju nestabilnost na KiM, kao i da je prethodnu godinu obeležila nestabilnost koju je kreirao premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, svojim jednostranim potezima i terorom nad Srbima.

"Prošla godina je bila godina nestabilnosti koju je kreirao svojim jednostranim potezima Aljbin Kurti, godina u kojoj je njegov prvi potez bio da ukine pravo glasa Srbima na Kosovu i Metohiji i da im zabrani da učestvuju na referendumu o vladavini prava na teritoriji Kosmeta i time nije samo prekršio Briselski sporazum, već je praktično išao na ukidanje Briselskog sporazuma", kazala je premijerka.

Brnabićeva dodaje da je Kurti uskratio Srbima i ona prava koja su bila garantovana Briselskim sporazumom i navodi da je krenuo u 2022. godinu ne samo tim da za njega Briselski sporazum ne postoji, već i da će ukinuti osnovna prava Srbima na KiM koja su im bila garantovana tim sporazumom.

Ističe da, nažalost, nije naišao na suviše oštru reakciju zemalja Kvinte i EU, pa je to ponovio i u aprilu.

"Od tada kreće svojevrsna spirala nasilja koja nas je dovela na samu ivicu oružanog sukoba. Želim da se kao predsednica Vlade Srbije zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću zato što je sukob nekoliko puta tokom 2022. godine bio izbegnut samo njegovom mudrom reakcijom, ogromnim stepenom tolerancije i političkom mudrošću da se ne reaguje na, kakve god, provokacije Aljbin Kurti izveo", naglasila je Brnabić.

Kako je navela premijerka, Kurti je započeo 2022. ukidanjem prava Srbima na Kosovu i Metohiji da glasaju, a završio sa zabranom posete Kosmetu patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju.

Navodi da je to jedan krug za koji nije sigurna da može da objasni nedovoljnu angažovanost nekih međunarodnih partnera, da spreče takvu eskalaciju nasilja i provokacije.

Takođe, premijerka napominje da ne može da objasni ni zašto je nedostajala angažovanost međunarodnih partnera da se stavi tačka na implementaciju Briselskog sporazuma i da ono što je započeto 2013. godine potpisivanjem tog sporazuma bude i sprovedeno.

Naglasila je da je nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, sa tim nastavljeno 2015. kada su dogovoreni opšti principi u vezi sa Zajednicom srpskih opština, pa onda 2018. kada je upravljački tim počeo rad na statutu Zajednice srpskih opština i kada je Brisel hvalio Prištinu za to u Izveštaju o napretku.

"Nisam sigurna da mogu da objasnim kako nismo uspeli da završimo to do ove 2023. godine. Da jesmo i da je svako uradio svoj deo posla, na način kako je to uradio Beograd i Srbi na KiM, bila bi potpuno drugačija situacija. Nažalost, očekujem dalju nestabilnost u 2023. godini, a na nama ostaje da se, koliko god to bilo teško, borimo za mir", navodi premijerka.

Na pitanje da li ima profesionalnu ili ličnu želju za koju bi volela da joj se ostvari u 2023. godini, kao i šta bi poželela građanima Srbije, premijerka kaže da je njena jedina želja u ovom trenutku - mir.

"Mir, mir, mir, to je ono što je nama potrebno kako bismo nastavili sve ono što smo radili čitav niz godina, za šta smo se borili i da bismo obezbedili da Srbija nastavi da napreduje i da svi naši građani imaju sve ono što su zaslužili i da ostvare sve svoje potencijale", kazala je Brnabićeva.

Kako kaže, i kada se dođe do prosečne plate od 1.000 evra i penzije od 500 evra, to je izuzetno malo kada se pogleda kakav je potencijal naših ljudi.

Podseća da se pre 10 godina, kada je sadašnja vlast preuzela vođenje države, krenulo iz dubokog minusa i da je dosta urađeno.

"Da bismo nastavili dalje, a znam da možemo da nastavimo dalje, potreban nam je mir, stabilnost i to je sve teže obezbediti", navela je ona.

Volela bi, kaže, da vidi još veću podršku svih međunarodnih partnera u tome da u ovom delu Evrope, na Balkanu, bude sačuvan mir.

"Svakako da smo mi i predsednik Aleksandar Vučić njima najbolji, najozbiljniji i najstabilniji partnera zahvaljući kome je sačuvan mir uprkos svim jednostranim potezima Aljbina Kurtija, uprkos svim provokacijama, uprkos svom teroru i maltretiranjima Srba na Kosovu i Metohiju. Aleksandar Vučić je bio dovoljno mudar i staložen da sačuva mir, ali i da jasnu poruku da šta su naše crvene linije", poručila je premijerka Brnabić.