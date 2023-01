VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Idem 200 dana u zatvor - Ne vidim drugi način da javnosti ukažem na NENORMALNOST POJEDINIH PRESUDA (VIDEO)

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, sumirajući proteklu godinu kaže da je on jedna od najvećih žrtava u novinarskom svetu.

Vučićević je rekao da je dobro što je izglasana nezavisnost pravosuđa i dodao da će sada ono pokazati zaista kakvo je.

- Moji advokati su u poslednjim danima prošle godine obavestili jedan od beogradskih sudova da neću da platim kaznu po jednoj presudi i da tražim, na šta imam zakonsko pravo, da idem 200 dana u zatvor po krivičnoj presudi koja je doneta po tužbi Jugoslava Ćosića - otkrio je Vučićević za Novo jutro TV Pink.

On kaže da je to pravosnažna presuda i da nema revizije, kao i da ga je Jugoslav Ćosić tužio jer je negde napisao da je on dobio pare od određenih albanskih tajkuna.

- Objavio sam dokaze, objavili sve, sud je to protumačio kao uvredu i osudio me na 200.000 dinara da platim u državu, ne Ćosiću, ja sam odlučio da to ne platim i da idem u zatvor - istakao je Vučićević.

Kako kaže, ne vidi drugi način da javnosti i ljudima u pravosuđu koji odlučuju ukaže na nenormalnost pojedinih presuda.

- To su neverovatne stvari, otvoreno političko pravosuđe u dobrom delu... Postoji jedan broj otvoreno političkih sudija koji vode političke procese i dan danas - ocenio je Vučićević i podelio svoje iskustvo:

Kada uvaženi pod znacima navoda istraživački novinar Vuk Cvijić objavi notornu laž o Informeru i o meni, da smo opljačkali neku osiguravajuću kuću...što je sve izmišljotina, nikada nijedan dinar od te osiguravajuće kuće nije uplaćeno nijednoj firmi koja ima veze sa mnom, a kada se to dokaže ja podnesem krivičnu prijavu protiv gospodina Cvijića, ona bude odbačena jer se protumači da je on to radio u svojstvu novinara... A ja sam o Ćosiću pisao u svojstvu čega? Marsovca?

On smatra da je pravosuđe vrlo značajna grana u društvu i da sam često kaže da su lekari i sudije najvažniji ljudi, jer nam od njih zavise životi.

- Pravosuđe mora da sudi u skladu sa zakonom, sa pravom, a pravdom. Ja znam da je to ideal - naveo je Vučićević.

Vučićević je sumirajući proteklu 2022. godinu rekao da je najznačajniji i najbitniji događaj na globalnom nivou rat u Ukrajini.

- On je odredio živote svih nas, celog sveta, cele Evrope - rekao je Vučićević i dodao da su kod nas to bili izbori.